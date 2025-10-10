Войната в Украйна:

Кой ще купи "Лукойл"? Как ще плащаме милиарди заем за "Турски поток", щом ЕС спира руския газ: Въпроси без отговор

Има доста неизвестни – като например дали „Лукойл“ иска да продава (рафинерията в Бургас). Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов, който на два пъти не отговори на директни въпроси има ли конкретен интерес някой да иска да купи бургаската рафинерия. Николов се измъкна с клишето, че към всеки апетитен актив по принцип има интерес.

Дотук, само по медийни спекулации, изглежда най-силен интерес има Азербайджан чрез държавната си компания СОКАР. Но предвид новия законопроект за продажбата на „Лукойл Нефтохим“, който мина на първо четене – да няма продажба без разрешение на ДАНС и правителството - говоренето, че България не иска да продава на страна-член извън НАТО става все по-силно – Още: Продажбата на "Лукойл": Азербайджан се облизва да промени българската енергетика

Същевременно Николов пак изсипа познати критики – защо никой не говорел за финансовото състояние на Българския енергиен холдинг (БЕХ), не се наблягало на тримесечни отчети. За отчетите специално – на въпрос на bTV за финансовото състояние на „Лукойл“ и как за 2024 пак официално компанията е на загуба, отговорът на Николов беше, че било по-важно какви са цените на бензина и дизела в страната.

Още: На първо четене: Продажба на "Лукойл" - само след одобрението на ДАНС и кабинета

"Турски поток" и руският газ

Колкото до "Турски поток" и разговора на Бойко Борисов с Доналд Тръмп-младши, ексенергийният ни министър коментира така – ако има все пак някаква сделка и надпревара за даден актив, загубилите могат да обжалват заради политически лобизъм, това е проблемът в действията на лидера на ГЕРБ. Николов попита и какво става с арбитража за спрените газови доставки за България от "Газпром" в началото на пълномащабната война в Украйна, като пак примпомни очевидното: по "Турски поток" газ може да пуска само "Газпром Експорт". Ако руският газ бъде спрян, как ще се плаща кредитът за строеж на газопровода от българска страна? Колко досега платихме, продължи с въпросите без отговор Николов - Още: Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

Припомняме, че още преди 4 години "Свободна Европа" съобщи, че като приходи от "Турски поток" за България и "Булгартрансгаз" са сметнати печалби, които държавната ни компания ще реализира без "Турски поток".

Според Николов, транзитните приходи за България от "Турски поток" са недостатъчни, за да бъде одобрен реално кредитът от близо 3 млрд. лева без ДДС за българската част на тръбата. "Булгаргаз" е фалирал, настоя още ексминистърът, макар че компанията работи. И разкритикува пак договора с "Боташ": "Дано го предоговорим". Според него, сметката още не е дошла и ще е страшно, като дойде.

Ивайло Ачев
