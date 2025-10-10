Кой ще купи "Лукойл"? Как ще плащаме милиарди заем за "Турски поток", щом ЕС спира руския газ: Въпроси без отговор

Има доста неизвестни – като например дали „Лукойл“ иска да продава (рафинерията в Бургас). Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов, който на два пъти не отговори на директни въпроси има ли конкретен интерес някой да иска да купи бургаската рафинерия. Николов се измъкна с клишето, че към всеки апетитен актив по принцип има интерес.

Същевременно Николов пак изсипа познати критики – защо никой не говорел за финансовото състояние на Българския енергиен холдинг (БЕХ), не се наблягало на тримесечни отчети. За отчетите специално – на въпрос на bTV за финансовото състояние на „Лукойл“ и как за 2024 пак официално компанията е на загуба, отговорът на Николов беше, че било по-важно какви са цените на бензина и дизела в страната.

"Турски поток" и руският газ

Припомняме, че още преди 4 години "Свободна Европа" съобщи, че като приходи от "Турски поток" за България и "Булгартрансгаз" са сметнати печалби, които държавната ни компания ще реализира без "Турски поток".

Според Николов, транзитните приходи за България от "Турски поток" са недостатъчни, за да бъде одобрен реално кредитът от близо 3 млрд. лева без ДДС за българската част на тръбата. "Булгаргаз" е фалирал, настоя още ексминистърът, макар че компанията работи. И разкритикува пак договора с "Боташ": "Дано го предоговорим". Според него, сметката още не е дошла и ще е страшно, като дойде.