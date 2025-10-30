Кока-Кола освежава Коледа с ново звучене и гласа на Орлин Павлов (ВИДЕО)

В центъра на кампанията е новата версия на легендарната коледна песен от 1999 г.

Празниците идват с още повече свежест и настроение, празничен уют и споделени моменти. Кока-Кола кани всеки да „Освежи магията на Коледа“ и отдаде внимание на хората, които влагат най-много грижа, любов и усилия, за да направят това време от годината специално за всички около тях.

В центъра на кампанията е новата версия на легендарната коледна песен от рекламата на Кока-Кола от 1999 г., която пази вълшебния дух на празниците и до днес. 26 години по-късно компанията вдъхва нов живот на песента, за да свърже миналото с настоящето - онези споделени мигове, които хората помнят, и съвременния начин, по който празнуват днес.

Новият превод на текста следва оригинала, като едновременно с това пренася магията на песента в днешния свят – по-модерен, по-открит, но все така жаден за топлина и споделени моменти. Всяка дума е вдъхновена от идеята, че магията на Коледа е в хората, които се грижат за другите и я споделят – като приготвят вечерята, украсяват дома, опаковат подаръци или просто носят добро настроение.

„Тази песен е част от културната памет на няколко поколения. Сега ѝ придаваме нов живот, за да я освежим – с ново звучене, нов текст и ново усещане за близост. Искахме песента да звучи така, сякаш е написана днес – за днешните семейства, приятели и общности. С думи, които носят същото послание, но с езика и чувствителността на настоящето“, коментира Лазар Казанджиев, бранд мениджър на Кока-Кола за България.

Изпълнението на песента е поверено на Орлин Павлов – артист, който олицетворява добротата, позитивизма и топлината на бранда. Неговият разпознаваем глас превръща песента във вълнуващо празнично преживяване.

„Орлин Павлов е естественият избор за тази кампания. Той е съвременният глас на Коледа в България. С енергията на изпълнението си създава усещането, че всичко хубаво тепърва започва“, споделят още от компанията.

В коледната песен участват и още обичани български гласове – Елена Сиракова, Христина Нейкова, Валя Александрова, Момчил Степанов и Теодор Койчинов, които добавят хармония и празнично усещане.

„Още помня първия път, когато видях коледната реклама на Кока-Кола по телевизията. Това беше един от онези знакови моменти на 90-те - всички си тананикахме песента и чакахме да се появи червеният камион. Тогава празниците наистина започваха“, сподели Орлин Павлов.

Видеото към песента и още интересна информация може да намерите тук.

И тази година иконичният червен коледен камион на Кока-Кола ще обиколи страната, за да подари усмивки и незабравими емоции. През декември той ще спре в повече градове от всякога, за да могат още повече хора в България да се докоснат до магията на Коледа. Тази Коледа Кока-Кола сбъдва още желания, подарява магични моменти и подготвя изненади в националната си кампания.

Повече информация за игрите и условията можете да намерите тук.