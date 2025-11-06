Легендарният бранд посланик на Highland Park - Мартин Марквардсен, представи новата визия на шотландската дестилерия

Дванадесетото издание на Whiskey Fest Sofia събра почитатели на уискито от цялата страна, а едно от най-очакваните събития в рамките на фестивала бе специалната дегустация с Мартин Марквардсен - най-дългогодишния бранд посланик на Highland Park. Неговото присъствие превърна фестивала в истински празник за българските ценители и отбеляза официалното представяне на новата идентичност на шотландската дестилерия, която ще бъде достъпна у нас от 2026 г. Вдъхновен от природната красота и творческия дух на Оркни, обновеният дизайн на опаковките отдава почит на уникалния произход и общността на островите, които продължават да вдъхновяват Highland Park да създава различно уиски.

„Това е третото ми посещение в България и за мен бе истинско удоволствие да се завърна отново. Страната ви е много важен пазар, където познанията към уискито са впечатляващи, и за който сме създали няколко уникални single cask издания. Българските ценители винаги са сред най-ентусиазираните, които срещам по света. За мен е чест да споделя с тях философията и вкуса на Highland Park - уиски, което остава вярно на своите корени и традиции,“ сподели Мартин Марквардсен по време на дегустацията.

По време на събитието Марквардсен запозна уиски любителите с обновената визия на Highland Park, разказа повече за философията зад новия дизайн на опаковките и обясни защо дестилерията е взела решение да го промени. Вдъхновен от естествената красота и творческия дух на родния си Оркни, новият дизайн на опаковката отдава почит на ефирната светлина и ободряващия климат на Оркни, като същевременно препраща към уникалния опушен вкус на Highland Park, получен от торфа с пирен. С присъщия си чар и експертност, Мартин Маквардсен сподели впечатляващи моменти от над 220-годишната история на дестилерията и разкри магията на Оркни - островите, чиито ветрове, специфичен торф с пирен и дух вдъхновяват всяка капка от това изключително уиски. Присъстващите имаха възможността да опитат пет изключителни издания на Highland Park - 15-годишно, 18-годишно, 21-годишно, както и едно Single Cask и едно Cask Strength уиски. Всяко от тях отразява отдадеността на марката към майсторството и креативността.

Highland Park е част от 24/7 портфолиото на Кока-Кола ХБК България и продължава да впечатлява ценителите в страната със своята изключителна комбинация от традиция, характер и страст.

Консумирай отговорно!

www.konsumirai-otgovorno.bg