За един милиард долара: Как китайският гигант BYD тихомълком се отказа от фабриката си в Турция?

Китайската компания BYD тихомълком се отказа от фабриката си в Турция. Автомобилният гигант планираше инвестиция на стойност 1 милиард долара в южната ни съседка. Почти две години след подписването на престижния договор обаче, нито един пирон досега не е забит на площадката в Маниса, край Измир, пише Ройтерс.

Заводът в Унгария е приоритет

Стела Ли от BYD потвърди тази седмица пред агенцията, че все още няма срок за започване строителство, като заводът в Унгария е приоритет засега.

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BYD се кандидатира да бъде определен като "местен производител“ в Турция съгласно своя сертификат за инвестиционни стимули. Компанията продаде 45 000 превозни средства в Турция през 2025 г. въз основа на тези предимства, но сега си тръгва, без изобщо да е започнала строителство на фабрика.

Турските министри предупредиха за "механизми“ и потенциални санкции, ако ангажиментите на китайците не бъдат изпълнени.

Турските продажби на марката се сринаха с 64 на сто през първите пет месеца на 2026 г., като местната марка Togg изпревари по продажби BYD.

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