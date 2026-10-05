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Плащай с Visa от Fibank и може да заминеш за Доминиканската република

05 октомври 2026, 10:54 часа 1234 прочитания 0 коментара
Снимка: Fibank
Плащай с Visa от Fibank и може да заминеш за Доминиканската република

От днес Fibank (Първа инвестиционна банка) и Visa стартират нова промоционална кампания, която превръща ежедневните плащания с дебитна или кредитна карта в шанс за ново екзотично преживяване. В продължение на 12 седмици клиентите на ПИБ ще могат да спечелят луксозен куфар Samsonite, а един от участниците ще получи голямата награда – all inclusive почивка за двама в Доминиканската република.

Кампанията се провежда в периода от 5 октомври до 27 декември 2026 г. като в нея могат да участват притежатели на кредитни и дебитни карти Visa, издадени от Fibank, преди старта на кампанията. За всяко плащане с физическа карта Visa клиентът получава 1 точка, а плащането с дигитализирана карта Visa носи 2 точки.

Кампанията е разделена на 12 седмични периода. Всеки клиент, който събере 10 точки с една карта Visa в рамките на съответната седмица, участва автоматично в тегленето за една от седмичните награди. Всяка седмица ще бъдат раздавани по два куфара Samsonite, или общо 24 за целия период на кампанията.

Голямата награда е all inclusive почивка за двама в Доминиканската република, включваща 7 нощувки в 5-звезден хотел, двупосочни самолетни билети и летищни трансфери.

За да участва в тегленето за голямата награда, клиентът трябва в рамките на кампанията да е събрал минимум 100 точки с една карта и да е реализирал с нея оборот от най-малко 1000 евро.

С новата кампания Fibank и Visa искат да насърчат клиентите да се убедят сами в удобствата и ползите при активното използване на своите карти в ежедневието си. Пазаруване, вечеря, резервация или просто сутрешно кафе на път за работа - всяко плащане може да се окаже още една стъпка към ново голямо пътуване.

Fibank
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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