Общо 108 746 евро са изчезнали от отчетения оборот на игралните автомати в два обекта в Берковица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. За липсата на парите е съобщил мениджър на верига за игрални зали. Липсата е била установена при месечна ревизия на двата обекта. Според мениджъра сумата не е била отразена в месечния отчет, който му бил представен малко по-рано от 39-годишната управителка на залите.

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На 23 ноември тя заявила, че напуска работа и заминава за София, след което престанала да отговаря на телефонните повиквания. По случая е образувано досъдебно производство. От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че през последните години в региона не е имало подобен случай на изчезнали пари от игрални зали.

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