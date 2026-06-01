ВИТА Kids разширява екипа си с водещи специалисти по детски белодробни заболявания

От 1 юни към екипа на ВИТА Kids (ВИТА База 2, бул. „Филип Кутев“ №10) се присъединяват 8 лекари с дългогодишен опит в областта на педиатрията, детските белодробни заболявания, профилактичната и превантивна медицина, храненето и диететиката. Сред тях са проф. Светлана Велизарова, дм и д-р Наталия Габровска, дм – едни от най-разпознаваемите имена в детската пулмология в България.

Новите попълнения значително разширяват експертизата на лечебното заведение и създават още по-добри възможности за диагностика, лечение и проследяване на деца с остри и хронични заболявания на дихателната система.

„Вярваме, че всяко дете заслужава достъп до най-добрите специалисти. За нас е чест да посрещнем толкова силен и доказан екип от професионалисти, чиито знания, опит и отдаденост ще допринесат за още по-високото качество на медицинската грижа. Общата ни мисия е да осигурим съвременна, достъпна и високоспециализирана помощ за децата и техните семейства. Присъединяването на този екип е важна стъпка в развитието на ВИТА Kids като водещ център за детско здравеопазване“, сподели медицинският управител на ДКЦ ВИТА д-р Анна Савчева.

Лекарите ще работят в тясно сътрудничество с останалите специалисти в ДКЦ и Болница ВИТА, като ще предоставят консултации, диагностика, лечение и дългосрочно проследяване на пациенти с различни педиатрични и пулмологични заболявания.

С присъединяването на новите специалисти ВИТА Kids затвърждава стремежа си да развива високоспециализирана детска медицинска помощ и да осигурява на пациентите достъп до едни от най-добрите експерти в страната.

За прегледи и консултации пациентите могат да записват часове чрез регистратурата на ВИТА Kids или онлайн през Superdoc.bg.