Собственикът на "Лукойл Нефтохим" дава България на арбитражен съд

25 февруари 2026, 17:33 часа 477 прочитания 0 коментара
Швейцарската група Litasco, член на групата "Лукойл и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и "Лукойл България“ ЕООД, е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Това се съобщава в изявление, публикувано от швейцарската група.

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта, се посочва в съобщението.

"България нарушава задълженията си"

Според Litasco мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на Litasco без компенсация, отбелязва компанията.

Въвеждането на външно управление, последващите действия, предприети от него, както и други други действия на Република България, които са предшествали или са последвали налагането на външно управление (включително прекратяване на концесията по отношение на терминала в пристанище „Росенец", са засегнали съществено инвестициите на Litasco в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата, отбелязват от компанията.

На 7 ноември 2025 г. депутатите скоростно приеха в пленарната зала – на първо и второ четене в рамките на един ден, промени в законодателството, позволяващи назначаването на особен управител в "Лукойл".

Промените, приети с гласовете основно на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП  дават възможност особеният управител да има пълен контрол върху активите на рафинерията в Бургас, включително правото да ги продава. 

Въпреки, че управляващите сравниха закона с "немския модел", българският закон забранява на собственика на "Лукойл Нефтохим" да обжалва в съда решенията на особения управител. Това бе ахилесова пета, която дава възможност въпросът да бъде отнесен до съд, което и се случи.

Веднага след приемането на закона главният икономист Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията коментира, че той дава възможност за назначаване на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“, по такъв начин, че крие рискове от международни дела.

Според него приетият в България модел стъпва върху германската практика за управление на активи на санкционирани компании, но липсват ключови правни механизми, които Германия е включила, за да избегне правни спорове и финансови санкции.

Стефанов още тогава посочи, че липсата на прецизирани механизми за продажба на активи може да доведе до обвинения в одържавяване, което да отвори възможност Русия да съди България пред международни инстанции.

Пламен Иванов
