София на световната гастрономическа карта: ресторант ADOR е глобален победител

Три международни отличия от World Luxury Restaurant Awards 2026 поставят нов акцент върху високата гастрономия в България. InterContinental Sofia бе отличен като най-добър луксозен бизнес хотел в Европа.

София получи ново международно признание в света на високата гастрономия. Ресторант ADOR в хотел InterContinental Sofia спечели три престижни отличия на World Luxury Restaurant Awards 2026, връчени на официална церемония. Сред тях е и глобална награда, която нарежда столичния ресторант сред световно признатите представители на fine dining кухнята.

Призът Global Winner Fine Dining Restaurant е най-високото ниво на отличие. Той се присъжда чрез международно публично гласуване, което отчита цялостното ресторантско преживяване - от качеството на кухнята до обслужването. С тази награда ADOR поставя София сред дестинациите със световно отличен fine dining ресторант.

Ресторантът получи още две престижни отличия. ADOR е победител в категория Fine Dining Cuisine за Източна Европа - признание за качеството на кухнята и кулинарното майсторство на екипа. Той е и победител в категория Luxury Hotel Restaurant за България - отличие за цялостното гастрономическо преживяване, съчетаващо изискана кухня, обслужване и атмосфера.

Зад успеха на ADOR стои екип от професионалисти, чиято отдаденост, майсторство и внимание към детайла превръщат високите стандарти в незабравимо преживяване за гостите. Това е второто глобално отличие за ADOR в рамките на три години. През 2024 г. ресторантът печели световната награда Global Winner в категория European Cuisine, а през 2025 г. добавя още три международни отличия. През 2026 г. получава и международната сертификация CMB Experience Certified на Concours Mondial de Bruxelles, сравнявана в публични комуникации с „винен Мишлен“. Признанието за винената селекция и професионалното обслужване допълва международния успех на ресторанта.

Разположен в сърцето на София, с гледка към Народното събрание и храм-паметника „Св. Александър Невски“, ADOR съчетава съвременна кухня, висококачествени сезонни продукти и кулинарни влияния от Средиземноморието, Франция и Италия. Отличията му показват, че българската столица има своето място сред международно признатите дестинации за висока гастрономия.

Международният успех бе допълнен и от три престижни награди за InterContinental Sofia на World Luxury Hotel Awards 2026. Петзвездният хотел бе обявен за победител за Европа в категория Luxury Business Hotel, като получи и отличията Best Presidential Suite в Европа за своя Президентски апартамент и Best Business Hotel в Бъгария.

Шестте международни награди за ADOR и InterContinental Sofia показват, че българската столица предлага луксозно гостоприемство и висока гастрономия на международно ниво.