МУЗИКАУТОР обявява старта на четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН. Инициативата се превърна в устойчива национална платформа за подкрепа и популяризиране на младите автори и за насърчаване на създаването на нова българска музика.

Младите музиканти могат да кандидатстват със свои оригинални произведения от 19 октомври до 1 ноември 2026 г. Одобрените за участие в конкурсната програма творци ще бъдат обявени до 10 дни след изтичането на срока за кандидатстване.

Четвъртото издание на музикалния фестивал, което се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, ще се състои от 18 до 20 ноември 2026 г. в Дома на културата „Средец“ в София. В рамките на тридневния форум избраните участници ще представят своите песни на живо пред публика и професионално жури.

Наградният фонд на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН е в размер на близо 4 000 евро, наред с допълнителни специални награди и професионални възможности за отличените участници. През последните три години конкурсът успя да изгради устойчива мрежа от партньорства с водещи институции и организации, обединени от общата мисия да насърчават творчеството и възможностите пред младите таланти. Сред съмишлениците на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН са Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ), Българската музикална асоциация (БМА), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Превантивно-информационният център по проблемите на зависимостите към Столична община.

Авторите на песните, носители на първа, втора и трета награда, ще получат звукозапис на своите парчета от БНР, което и е медиен партньор на инициативата. Така отличените автори ще могат да направят още една важна стъпка към професионалното представяне на своята музика. Нов акцент в четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, е възможността големият победител автоматично да участва в селекцията за конкурса „Музикални сезони“ – партньорска инициатива на МУЗИКАУТОР и БНР, чиято мисия е да подкрепя и популяризира съвременната българска авторска музика на международната сцена.

Отличените в рамките на конкурса музиканти ще имат възможност да реализират видеоклипове със съдействието на студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Съвместната инициатива на МУЗИКАУТОР и Академията – Talent Hub, отваря пространство, в което младите автори, изпълнители и студентски екипи могат да обменят идеи и да създават аудиовизуални продукти в реална професионална среда.

Медиен партньор на четвъртото издание на инициативата е и Българската национална телевизия, която ще популяризира възможностите за кандидатстване и ще отрази трите фестивални дни, като представи младите автори и историите, вдъхновили музиката, която създават.

Регламентът за участие е достъпен тук.

Краен срок за подаване на кандидатури чрез тази форма е 1 ноември 2026 г.

За МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН предоставя възможност за професионална изява и представяне на авторски песни на млади творци от цяла България към по-широка публика в рамките на тридневен музикален фестивал в сърцето на столицата. Инициативата, възродена през 2024 г., се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР – институционална платформа за подкрепа на мащабни инициативи, свързани със създаването на българската авторска музика и развитието на културата и творчеството.

Надпреварата продължава традицията на емблематичния форум за млади автори, известен като „Малкия Орфей“, който от началото на 70-те до края на 90-те години на миналия век дава сцена на младите и прогресивни български творци. Днес неговата мисия продължава, за да подкрепя новото поколение български автори, като създава повече възможности за развитие и популяризиране на качествена авторска музика.