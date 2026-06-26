Блу Бърд Енерджи и SGE представиха детайли за ролята на малките модулни реактори в енергийната стабилност на България

Енергийната сигурност е едно от най-големите предизвикателства пред икономиките в региона на Югоизточна Европа, а към момента редица държави в района са в надпревара да изградят повече чисти и надеждни енергийни мощности, които да могат да покрият бъдещото нарастване на потреблението и нуждите от енергия, породени от развитието на индустрията, центровете за данни и изкуствения интелект.

Именно тук малките модулни реактори могат да изиграят ключова роля за покриването на нуждите на индустрията от чиста и базова енергия в ера на високо потребление.

До това заключение стигнаха Андон Ичев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на технологичната компания "Блу Бърд Енерджи" (с акционери "Главболгарстрой" и "Асарел Медет") и главният директор "Бизнес развитие" в полската SGE Робърт Рудич по време на специална дискусия на тема "Регионални перспективи за развитието на малки модулни реактори", посветена на проекта за внедряване на подобен тип ядрена технология в енергийния микс на България, която се проведе по време на Третата регионална икономическа конференция (ARES 2026) в София. В края на 2025 г. двете компании обявиха сътрудничество, целящо създаването на съвместно предприятие за изграждане на малки модулни реактори по технологията GE Vernova Hitachi BWRX-300 у нас. Обединението ще работи в България за избора и подготовка на места за разполагане на подобен малък реактор, ще съдейства за улесняване на лицензирането на местата и проектирането на малки модулни реактори, както и ще се ангажира с управлението на строителството и разработването на проекта.

Според Ичев, фундаменталният въпрос свързан с реализирането на проекта е какъв енергиен сектор искаме да развием през следващите десетилетия. По думите му водещото в осъществяването на проект с подобно мащабно значение е подходът към реализацията му, който трябва да е в полза на всички заинтересовани страни – потребители, бизнес и държава.

От SGE допълниха, че този тип ядрена технология няма да разчита на публичен ресурс, а на участието и капацитета на индустрията, енергийните компании и потребителите на електроенергия, които могат да инвестират в проекта и едновременно с това да гарантират енергийната си независимост.

Вземайки отношение и по темата за иновативния подход в реализацията на проектите, Рудич отбеляза: "Технологията, която днес коментираме не е до там революционна, реакторът стъпва върху близо 70 години опит на GE Vernova Hitachi в разработването на реактори от подобен тип. Иновацията е в бизнес модела, който ни позволява да строим повече мощности, по-бързо и на по-достъпна цена".

Участниците подчертаха категорично необходимостта да се приложи общ подход към проекта, който има ключово значение и ще гарантира стабилно развитие и сигурност на енергийната инфраструктура на страната.

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на технологичната компания "Блу Бърд Енерджи" Андон Ичев

Снимки: AmCham