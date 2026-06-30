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Когато холът се превърне в стадион: как да изживееш големите футболни вечери у дома

30 юни 2026, 7:30 часа 1010 прочитания 0 коментара
Снимка: А1
Когато холът се превърне в стадион: как да изживееш големите футболни вечери у дома

Има моменти, които не се планират особено. Някой пише в груповия чат, че тази вечер има важен мач. След работа се събирате вкъщи, поръчвате нещо за хапване и още преди първия съдийски сигнал разговорите вече са започнали – кой е фаворитът, кой ще отбележи първи и дали този турнир най-после ще поднесе голямата изненада.

Футболът отдавна е повече от спорт. Той е повод да се събираме, да спорим, да празнуваме и понякога да преживяваме разочарования заедно. А когато на терена се решават едни от най-важните срещи в света на футбола, всяка подробност има значение – от атмосферата в хола до качеството на картината на екрана.

Точно затова сега е подходящ момент за ъпгрейд на домашното футболно изживяване. До 15 юли избрани телевизори Hisense се предлагат с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с тарифен план от А1, така че всеки може да открие подходящия модел за своя хол и начин на гледане.

Точно защото все повече фенове обръщат внимание не само на съдържанието, което гледат, но и на начина, по който го преживяват. Защото има разлика между това да следиш резултата и да виждаш всяко движение на терена така, сякаш си на трибуните.

Телевизорите от серията Hisense A6S, налични в размери от 43, 55 и 65-инча, са създадени именно за подобни моменти. С AI 4K подобрител, те усъвършенстват качеството на съдържанието до 4K и извличат повече детайли от всяка сцена. При спортните срещи особено впечатление прави функцията AI Smooth Motion, която намалява размазването и прави динамичните моменти по-плавни и ясни – независимо дали става дума за светкавична контраатака, далечен удар или напрегната ситуация пред вратата на противниковия отбор.

Картината се допълва от Dolby Vision, което осигурява по-наситени цветове и по-добър контраст, а технологията DTS Virtual:X създава по-потапящо звуково изживяване. Така аплодисментите от трибуните, коментарът на мача и емоцията от всеки гол достигат до зрителя още по-въздействащо.

За феновете, които искат преживяване, което е максимално близко до усещането на стадиона, Hisense предлага и серията E7S Pro в разновидности от 43, 50, 55 и 65 инча. Тя разчита на Hi-QLED технология, която пресъздава цветовете по-богато и реалистично, а 144Hz честота на опресняване осигурява изключително плавна картина дори при най-динамичните спортни моменти. В комбинация с AI Smooth Motion всяко движение остава ясно и детайлно, без насичане и размазване.

Серията включва и интелигентната система AI Picture, която автоматично оптимизира картината според съдържанието и условията в помещението, както и AI сензор за светлина, който настройва подсветката спрямо околната среда. А благодарение на Dolby Vision и Dolby Atmos, атмосферата на стадиона оживява не само визуално, но и звуково.

Разбира се, футболният сезон не трае вечно. След последния съдийски сигнал телевизорът остава център на домашното забавление – за филмови маратони, сериали, стрийминг платформи и гейминг. Благодарение на VIDAA OS, поддръжката на популярни приложения и функциите за гласово управление, достъпът до съдържание е бърз и удобен.

Защото някои мачове се помнят с години. И заслужават да бъдат гледани така, както трябва – с добра компания, силни емоции и впечатляваща картина. Всички телевизори Hisense с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с план от А1 можете да разгледате онлайн на сайта на телекома.

футбол Световно първенство по футбол 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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