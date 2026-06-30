Съд за НСО, ако не действа: Пеевски отвори нова глава за охраната на политици

Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на НСО генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от службата от 2013 г. до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС "Ново начало".

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Уточнение защо се прави това: "Информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.

В случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски ще се обърне към Административния съд, който вече има и съдебна практика по темата".

Припомняме, че след заведено дело, спечелено благодарение на адвокат Александър Кашъмов, стана ясно колко пари са изхарчени за охраната на Пеевски - но само за 9 месеца от 2025 година. А депутатът и победил в битката с Ахмед Доган за ДПС получи охрана от НСО още от 2016 година - Още: Заплати, коли и гориво: НСО разкри колко е струвала охраната на Пеевски