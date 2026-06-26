Северозападният и Северно централен регион на България вече имат дигитално покритие: Телемедицината и цялостните е-услуги повече не са мираж

Северозападният и Северно централен район на страната ни вече разполагат с условия да привличат високотехнологичен бизнес, а местните хора ще ползват услуги от ново поколение. Мащабен проект на водещия телекомуникационен оператор у нас А1 ще позволи това да се случи след като постигна покритие на общо 64 общини в района с високоскоростен интернет. Проектът се реализира в рекордно кратък срок – до финала остават месец и половина, но 92% от работата вече е свършена.

На 25 юни 2026 г. А1 бе домакин на конференция на тема „Сигурна цифрова инфраструктура за бъдещето“. По време на събитието компанията представи постигнатите до момента резултати по този амбициозен проект, който обхваща район Север Запад и район Север Център. На срещата присъстваха представители на държавната администрация, с която компанията активно работи по проекта, както и представители на медиите. Проектът на А1 е безпрецедентен за мащабите на страната ни - както поясни на срещата Стефан Цеков, старши мениджър „Управление на проекти и процеси“ в А1, началото е поставено през юли 2020 г. със споразумението на Европейския съвет за създаване на инструмента NextGenerationEU, следва положителна оценка от ЕК за българския План за възстановяване и устойчивост и през 2025 г. телекомът подава своите проектни предложения за изграждане и разширяване на цифровата инфраструктура, които са одобрени. Работата по проекта се извършва в изключително стегнати времеви рамки, като финалът трябва да бъде поставен на 10 август 2026 г.

Снимка: А1

Целта на трите мобилни оператора, участващи в програмата на обща стойност 239 млн. евро, е да изградят над 3 300 км напълно нова оптична мрежа, а на други 3 700 км вече изградена мрежа да извършат подобрения в 185 общини. Конкретно А1 е изградила над 950 км нова инфраструктура и е надградила близо 1 280 км във вече съществуваща такава. Компанията е осигурила покритие в 105 населени места в 64 общини в район Север Запад и Север Център, както и на 3 ГКПП – всички те до момента са били бели петна на дигиталната карта на страната. Проектът ще даде отражение върху ежедневието на малко над 167 хил. местни жители. За да стане възможно всичко това А1 е инвестирала повече от 15 млн. евро собствени средства, а европейското финансиране е в размер на 69 млн. евро.

Ефектът от проекта ще се усети осезаемо в близко бъдеще, тъй като цифровото свързване на общините е предпоставка за дигитализация на общинските услуги, което ще ги направи по-достъпни за бизнеса и гражданите, ще спести време, ще доведе до проследимост на всяка стъпка от обработката на документите чрез сигурна цифрова идентификация и до бързи електронни разплащания.

Проектът ще допринесе и за икономическото съживяване на Северозападния и Северния централен район, тъй като ще създаде условия за дистанционна работа и съответно за привличане на високотехнологичен бизнес извън големите градски центрове. Създават се и възможности за услуги от ново поколение, като електронно образование и телемедицина.

До крайния срок на проекта остава малко повече от месец, а огромният процент от работата вече е свършен. Постигната е оптична свързаност до 251 от общо 271 базови станции, 58 от общо 64 общини, 2 от общо 3 ГКПП, 62 600 от общо 68 428 домакинства или с други думи са обхванати дотук вече 152 670 от общо 167 153 жители.

Особено интересен момент е услугата „Телекеър“, с която А1 предлага дистанционна здравна грижа и подкрепа за възрастни хора, хора с увреждания и такива с хронични заболявания. Това е индивидуална гривна с включена технология за комуникация и непрекъсната денонощна връзка с медицински специалисти. Гривната измерва основните жизнени показатели на потребителя, напомня му да взема редовно лекарствата си и сигнализира, ако установи промени в състоянието и придвижването му. Услугата позволява на потребителите й ѝ да живеят самостоятелно и безопасно в домовете си, сигурни, че във всеки един момент ще могат да получат незабавна помощ.

Друга услуга, от която вече се ползват общините Монтана, Лом, Мездра, Мирково, Вършец и Чавдар, е интелигентно видеонаблюдение на публични обекти с камери от последно поколение. Едновременно с това е въведена и услугата Smart Parking – интелигентно управление на платеното паркиране, която подобрява трафика, засилва контрола и генерира допълнителни приходи за общините.

Снимка: А1

Дигитално сметосъбиране пък е внедрено във Видин, Берковица, Ботевград и Монтана – онлайн се проследява колко са пълни кофите за смет, което позволява по-лесно планиране на събирането им и пестене на гориво, разказа Малинка Кръстева, регионален мениджър на телекома.

От А1 поясниха, че цялата система ще работи при непрекъснат денонощен мониторинг, за да бъдат откривани и отстранявани навреме евентуални проблеми.