30 юни: Кан Телец и как става герой срещу Византия след битката при Анхиало

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30 юни 763 г.: Битката при Анхиало между кан Телец и Константин V

На този ден през 763 г. се състои битката при Анхиало между българския кан Телец и византийския император Константин V Копроним. Въпреки че българският владетел губи битката, Византия се отказва от походите си във вътрешността на България, заради множеството жертви, които дава в нея. В историята тази битка остава една от най-големите победи на византийския император Константин V срещу българите.

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След загубата в битката при Верегавския проход през 759 г. Константин V се отказва от походите си срещу българите. След битката в България избухват междуособици между боилите от рода Угаин и управляващия дотогава род Вокил. Кан Винех е убит, въпреки успеха си срещу Византия. Телец от Угаин идва на негово място и заема престола.

Още с идването си на власт Телец предприема опустошителни нападения в Тракия. В резултат на това византийският император отвръща с поход срещу българите. През юни 763 г. византийските войски на Константин V настъпват по суша и стигат до Анхиало. Друга армия с 10 000 конници също е изпратена срещу българите и отделно флотът от 800 кораба атакува страната ни по море.

Телец успява да събере 20 000 бойци, след което те заемат възвишенията около днешния Айтос в очакване на византийската атака. Българският владетел внезапно решава да напусне позициите и да атакува фронтално врага на 30 юни 763 г. Византийската армия, която е разположена между Поморийското езеро и Черно море, е защитена от обхождане. В тежката битка Телец е принуден да бяга, за да се спаси. Той губи множество бойци - част от тях са убити, а други са пленени. Тежки загуби търпи и византийската армия.

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Константин V се завръща в Константинопол след победата си. Но въпреки че излиза като победител от тази битка, заради големия брой убити, той се отказва от поход във вътрешността на България.

От друга страна загубата на Телец води до засилване на междуособиците в България. През 765 година Константин V предприема поход срещу Българяия по суша и вода. Но голяма част от флотата му е унищожена заради буря и мисията му се оказва неуспешна.

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