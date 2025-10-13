Техномаркет стартира уникално състезание #RunForTech – за първи път в България!

Готови ли сте за най-голямото технологично предизвикателство на годината? Техномаркет представя #RunForTech – уникално по рода си събитие, което за първи път се провежда в България! На 25 октомври 2025 г. (събота) от 14:00 ч., в магазина на Техномаркет в Ring Mall, трима участници ще получат по 60 секунди, за да грабят техника на стойност хиляди левове.

Този, който събере стоки за най-висока сума, печели всичко – напълно безплатно!

Как да участваш?

От 16 до 19 октомври посети Техномаркет в Ring Mall, открий трите QR кода в магазина и завърти Колелото на късмета. Така можеш да спечелиш шанс за участие в голямото състезание #RunForTech!

Кампанията #RunForTech е по-вълнуваща благодарение на участието на двама от най-обичаните български инфлуенсъри – Димитър Рачков и Даниел Бачорски. Двамата с типичната си доза хумор, енергия и забавление са рекламните лица на кампанията. В техния специален Instagram рил тук феновете вече могат да видят как изглежда предизвикателството отблизо и да усетят емоцията, която очаква всички в Техномаркет Ring Mall на 25 октомври.

Всички пълни условия на играта са достъпни на technomarket.bg/rules-promotions/tm-ring-mall-runfortech

Техномаркет – бъдещето е в твоите ръце, ако можеш да го вземеш за 60 секунди!