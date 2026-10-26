Заради присвояването на украинската "Нафтогаз": Финландия и Австрия конфискуваха руски активи за 500 млн. долара

Финландия и Австрия са конфискували имоти на стойност 500 милиона долара на Русия след иск от Украйна, съобщава The Wall Street Journal. Това засяга руски активи, които могат да бъдат иззети в полза на „Нафтогаз Украйна" като компенсация за собственост на компанията, заграбена след анексирането на Крим. Конфискацията идва, след като през 2023 г. арбитражен съд присъди на компанията над 5 милиарда долара, но Русия отказа да плати.

В Австрия 23 руски недвижими имоти на стойност над 120 милиона евро бяха заплашени от принудителна продажба. Сред тях са жилищни сгради и апартаменти във виенските квартали Веринг, Дьоблинг и Донаущат, бившата резиденция на съветския посланик в Пуркерсдорф и вила в Залцбург.

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Във Финландия от 2024 г. насам са конфискувани над 40 руски държавни имота на стойност над 40 милиона евро. Сред тях са Руският център за наука и култура в Хелзинки, апартаменти, жилищни и административни сгради. Москва настоява за отмяна на конфискациите и е изпратила дипломатически протест на Финландия. През юли 2025 г. Хелзинкският съд отхвърли руската жалба. Финландските власти са конфискували и 3,7 милиона евро, които Русия преди това е превела в програмата на ЕС за гранично сътрудничество.

Норвегия задържа руски кораб заради "Нафтогаз Украйна"

Наскоро Норвегия съобщи, че е задържала руски кораб по искане на украинската държавна компания „Нафтогаз“. Мярката е наложена, за да се гарантира, че Руската федерация ще изпълни неизплатените си задължения, съобщава Ройтерс.

Украинската компания води съдебно дело срещу Русия от 2016 г. насам, за да получи обезщетение за отчуждаването на имущество на „Нафтогаз“ от Москва при анексирането на Крим от Русия през 2014 г. През април 2023 г. трибунал в Хага осъди Русия да изплати на „Нафтогаз“ 4,22 милиарда долара, плюс лихви и съдебни разноски, като компенсация за активите, които е конфискувала в Крим, но Москва все още не е изпълнила решението.

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„Нафтогаз“ съобщи, че конфискацията е била разпоредена от Окръжния съд на Норд-Тромс и Сеня на 31 август. Компанията посочи, че корабът „Професор Молчанов“ е собственост на Русия и се използва за търговски експедиционни круизи, включително до норвежкия архипелаг Свалбард. „Русия не може да се отърве от отговорността си просто като откаже да се съобрази с международно арбитражно решение“, заяви временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергий Федоренко.

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