Кабинетът "Радев":

Вучич с намек за Черна гора: Ще бъдем по-добре подготвени за политическите събития

04 август 2026, 11:56 часа 756 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич с намек за Черна гора: Ще бъдем по-добре подготвени за политическите събития

"Ще бъдем по-добре подготвени за предстоящите политически събития. Трябва да сме наясно с всички проблеми и разделения, които ни бяха наложени“, каза сръбският президент Александър Вучич, а повод за думите му участието на Черна гора в честването на 31-ата годишнина от операция "Буря" в Книн, предаде черногорската медия Vijesti. Сръбският президент Александър Вучич разкритикува решението на правителството на Черна гора да изпрати свой представител на честването на операция „Буря“ в Книн, недоволствайки, че не е изпратило представител на почитането на сръбските жертви в Мрконич Град едновременно с това.

„Благодаря на правителството на Черна гора. Това не е краят, а само началото на подобни решения“, заяви президентът на Сърбия, предава RTS. 

Той оценява, че очакванията на част от обществеността след политическите промени в Черна гора през 2020 г. са били твърде високи и казва, че Сърбия трябва да продължи да оказва подкрепа на Сръбска и сръбския народ в Черна гора. 

Операция "Буря"

На 4 август 1995 година Хърватия започва мащабната военна операция „Буря”. Целта е да се възстанови територия в Централна Хърватия, която се намира под владение на сръбските сили. Операцията продължава 3 дни и приключва с унищожаването на Република Сръбска Крайна.

Операция "Буря" е героична победа за Хърватия и загуба за Сърбия. ОЩЕ: Хърватия започва операция „Буря”

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Черна гора Хърватия Александър Вучич Операция Буря
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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