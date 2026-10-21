Физиците пресъздадоха Големия взрив на Земята: Какво се е случило в първата секунда от съществуването на Вселената

Учените не могат директно да видят какво се е случило в първите мигове на Вселената, но ускорителите на частици им помагат да направят това.

Вселената е създадена от Големия взрив преди 13,8 милиарда години. Смята се, че свръхплътна точка, известна като сингулярност, се е разширила до невероятни размери за части от секундата и това разширяване все още продължава. Но какво точно се е случило в първата секунда след Големия взрив? Съществувало ли е нещо преди Големия взрив? Как ще свърши Вселената? Това са въпросите, на които отговаря астрофизикът Дан Хупър от Националната ускорителна лаборатория Ферми (САЩ), пише списание Sky at Night.

Откъде физиците знаят какво се е случило в първата секунда след Големия взрив?

Учените разполагат с множество важни наблюдения и измервания от няколко секунди след Големия взрив до наши дни, които показват как се е развивала Вселената. Астрофизиците обаче не могат да надникнат в първите секунди и части от секундата след Големия взрив, дори с най-мощните космически телескопи.

Тъй като е невъзможно да се наблюдава директно този период, учените пресъздават Големия взрив, използвайки мощни ускорители на частици. По-точно, те създават много горещите условия, в които кварк-глюонната плазма е съществувала в първите части от секундата след Големия взрив. По този начин учените могат да разберат как се е държала материята в самото начало, когато не е имало атоми и протони и неутрони, които изграждат техните ядра.

Какво се е случило преди Големия взрив? Физиците в момента вярват, че нищо не е съществувало преди Големия взрив. Според традиционната теория за Големия взрив, времето, подобно на пространството, е възникнало с Големия взрив. Те не са съществували преди този момент.

Но след няколко десетилетия, предполага Хупър, астрофизиците може да открият, че нещо е съществувало преди Големия взрив. Но това е само теоретично предположение.

Междувременно, бъдещите космически телескопи, които биха могли да бъдат изстреляни през следващите 10 години, би трябвало да ни помогнат да видим директно какво се е случило в първата секунда след Големия взрив. Те ще могат да откриват гравитационни вълни, възникнали в момента на Големия взрив, и частици, наречени неутрино, които са се появили в първата секунда след Големия взрив.

Как ще завърши животът на Вселената? Според Хупър, учените правят прогнози за това как ще свърши Вселената, но няма пълна сигурност, че тези прогнози ще се окажат верни.

Според съвременните представи, Вселената ще се разширява вечно. С разширяването си тя ще става по-рядко плътна и по-студена. В крайна сметка всички налични енергийни резерви ще бъдат изчерпани и Вселената ще се превърне в студена космическа празнота.

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