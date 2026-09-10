13-и случай в историята: Астрономи откриха астероид само часове преди да влезе в орбитата на Земята

Астрономи от обсерваторията Маунт Лемън в Аризона направиха ново откритие, което се случва за 13-и път в историята. Те откриха малък астероид, само с диаметър 80 сантиметра, шест часа преди той да навлезе в земната атмосфера. Обектът, официално обозначен като 2026 RW1, изгоря в небето над Индийския океан край северозападния бряг на Австралия, без да причини щети. За това пише „Дейли Галакси“.

Астероидът, който откриха астрономите 6 часа преди да удари Земята

За астрономите това събитие беше триумф, тъй като това беше едва тринадесетият път в историята на наблюденията, в който небесно тяло беше открито, траекторията му изчислена и проследена в космоса преди удара.

Благодарение на автоматизираните системи на Европейската космическа агенция (ЕКА) и мрежата Catalina Sky Survey, учените успяха да проследят в реално време обект с размер по-малък от метър, който обикновено е почти неразличим от далечни звезди.

Учените предполагат, че космическият посетител е принадлежал към рядка група астероиди от типа Атон, чиито орбити са по-близо до Слънцето от земните, но понякога пресичат траекторията на нашата планета.

Събитието послужи като идеален стрес тест за международните системи за планетарна отбрана.

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Междувременно астероидът на Страшния съд, известен като Убиецът на Земята, Богът на Хаоса – Апофис, открит през 2004 г., предизвиква паника не само сред обществеността, но и сред учените. Последните веднага го добавиха към списъка с потенциално опасни небесни тела, вярвайки, че ще се сблъска със Земята в близко бъдеще. Учени обясняват колко опасен е този астероид за човечеството, дали може да се види през 2029 г. и какво ще се случи, ако удари нашата планета.

Според тях астероидът Апофис ще се приближи най-близо до Земята през април 2029 г.: нашата планета ще бъде на 31 600 километра разстояние - голямо разстояние, но все пак доста близо по космически стандарти. Това е под геостационарната орбита, където се намират приблизително 565 спътника. За сравнение, Луната е 12 пъти по-далеч. Въпреки че учените казват, че астероидът не представлява сериозна заплаха за Земята, те продължават да наблюдават небесното тяло, като непрекъснато коригират вероятността от сблъсък.

Този астероид е открит от американските астрономи Рой Тъкър, Дейвид Толен и Фабрицио Бернарди от обсерваторията Кит Пийк в Аризона. Съставен предимно от силикатни скали и метали, астероидът е класифициран като астероид от клас S. По отношение на формата му учените я определят като фъстък или яйце, тъй като той не е достатъчно голям, за да се закръгли от собствената си гравитация.