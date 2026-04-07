Учени: Тези същества от ерата на динозаврите са оцелели до днес

Учените са разрешили дългогодишна мистерия за еволюцията на калмарите и сепите, които са съвременници на динозаврите. Те са стигнали до заключението, че тези животни са се появили в океанските дълбини преди повече от 100 милиона години и са оцелели след масови измирания, като са се крили в богати на кислород дълбоководни местообитания. ScienceDaily пише за това.

В продължение на милиони години калмарите и сепите са еволюирали слабо, докато бумът след изчезването им не е предизвикал бърза диверсификация.

Калмарите и сепите обитават среди, вариращи от дълбоки океани до плитки крайбрежни райони. Въпреки разнообразието си, повечето от тях споделят една обща характеристика: вътрешна черупка. Тази структура може да варира значително, но някои видове, живеещи в плитки води, са я загубили напълно. Предвид това, разбирането как тези различни форми са свързани беше доста трудно.

Секвенирането на геномите на калмарите (пълният набор от генетична информация) е трудна задача. Техните геноми често са два пъти по-големи от човешкия геном, което изисква съвременни технологии и значителна изчислителна мощност за анализ. Събирането на подходящи проби също е предизвикателство, тъй като е необходима прясна ДНК, а много видове живеят в отдалечени или труднодостъпни места.

Чрез комбиниране на геномни данни с фосилни доказателства, учените реконструирали както хронологията, така и екологичния контекст на еволюцията на калмарите и сепите.

„Нашият анализ показва, че тези животни произхождат от дълбокия океан – местообитание, където все още живеят видове като калмарите от вида „ramshorn“, казва д-р Густаво Санчес, водещ автор на изследването и изследовател в отдела по молекулярна генетика на OIST.

