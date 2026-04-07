Учени: Остров близо до Фиджи може да е бил създаден от хора преди 1200 години

Изследователи откриха остров край бреговете на Фиджи, който според предварителните открития може да се е образувал в резултат на човешка дейност преди приблизително 1200 години. Преди това се смяташе, че образуването му е причинено от цунами, но нови доказателства хвърлят съмнение върху това. Това съобщава изданието Iflscience.

Островът до Фиджи, който може да е създаден от хора преди 1200 години

Това е малка, издигната земна маса, с площ приблизително 3000 квадратни метра, разположена сред мангрови блата край северния бряг на Вануа Леву. Геоархеологично проучване от 2017 г. разкри, че островът е съставен почти изцяло от ядливи черупки на мекотели, смесени с песъчлива глина.

Според изследователите, останки от мекотели се намират не само на повърхността, но и в по-дълбоки слоеве – до 30-50 сантиметра. Това се потвърждава по-специално от раците, които изваждат подземни почвени слоеве на повърхността.

Една от първите теории е, че островът е образуван от мощна вълна, която е могла да е пренесла отлагания от черупки от морското дъно. Тази хипотеза обаче не обяснява защо сред откритите останки преобладават ядливи мекотели.

Изследователите обаче са склонни да вярват, че островът се е образувал в резултат на дългосрочно натрупване на отпадъци от миди. Древните заселници вероятно са изхвърляли черупки на едно място в продължение на стотици години, което в крайна сметка е довело до образуването на сушата.

Подобни предмети вече са открити на тихоокеанските острови, където мидите са били важна част от диетата. В някои случаи натрупването на отпадъци дори е станало основа за по-нататъшно заселване.

Изследователите обмислят и възможността островът да е бил използван като гробище, както се вижда от намерените фрагменти от керамика. Все още обаче липсват окончателни доказателства за тази хипотеза.

Учените не изключват естествения произход на острова. За да направят окончателни заключения, те планират да проведат допълнителни изследвания, включително търсене на следи от древни цунамита и анализ на устните предания на местните жители.

Ако теорията за изкуствения произход бъде потвърдена, това откритие може да бъде първият пример за такъв остров в южната част на Тихия океан, западно от Папуа Нова Гвинея.

Междувременно изследователи откриха неизвестно досега цвете, което принадлежи към вида Мединила, на островите Фиджи, оповести Международният съюз за защита на природата със седалище в Швейцария, предаде Франс прес.

Цветето с бели венчелистчета е открито в планински район на остров Кандаву от учени от съюза по време на експедиция, която имала за цел да прецени биоразнообразието в района.

