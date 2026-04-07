В подкрепа на Орбан преди изборите: Джей Ди Ванс пристига в Унгария (ВИДЕО)

07 април 2026, 13:30 часа
Снимка: Getty Images
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша пристигнаха на официално посещение в Унгария. Вицепрезидентът, който ще бъде на двудневна визита в Будапеща, беше посрещнат на Международното летище „Ференц Лист“ с военни почести от външния министър Петер Сиярто. В рамките на посещението Ванс ще разговоря с премиера Виктор Орбан, преди да произнесат речи на митинг под надслов „Ден на унгарско-американското приятелство“ в конгресна зала в Будапеща.

„Ще обсъдим редица въпроси, свързани с отношенията между САЩ и Унгария. Сигурен съм, че Европа, Украйна и всички останали въпроси ще заемат доста важно място“, заяви Ванс при заминаването си от военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон. 

Според Сиярто пристигането на Ванс демонстрира, че отношенията между Вашингтон и Будапеща са навлезли в нова „златна ера“.

„Визитата ясно показва, че настъпва нова златна ера в американско-унгарските отношения“, заяви Сиярто при кацането на Ванс. Той допълни, че теми на преговорите между Ванс и унгарското ръководство ще бъдат миграцията, глобалната сигурност, икономическото и енергийното сътрудничество.

„Търговията между двете страни никога не е била толкова силна, колкото миналата година. Американските инвестиции в Унгария за миналата година също са на рекордно равнище и положителната инерция изглежда ще продължи. Тази година търговският оборот се е увеличил с 50%. Само през март обявихме шест нови инвестиции на обща стойност 261,1 млн. евро“, заяви той.

Посещението на 41-годишния републиканец е знак за подкрепа към Орбан в последната фаза преди изборите. Ванс е един от най-острите критици в американската администрация на центристките и прогресивни европейски правителства и един от най-ревностните поддръжници на крайнодесните партии в Европа.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан Джей Ди Ванс
