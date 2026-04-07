На руснаци не може! Dior и Louis Vuitton хлопнаха мандалото на руска шампионка по фигурно пързаляне (ВИДЕО)

Аделия Петросян - шампионката по фигурно пързаляне на Русия, която на Олимпийските игри се изхитри и успя да "прескочи" забраните за показване на руския флаг, се оплака по време на интервю, че е преживяла унизителен епизод на международно летище. Тя разказа с иронична усмивка на уста как две от най-големите световни модни марки на практика са се подиграли с нея, защото е с руски паспорт. В откровението 18-годишната фигуристка разкрива как са се отнесли с нея служители в различни магазини, но в крайна сметка ги защити, че най-вероятно решението им не е лично тяхно, а на техния работодател.

На руснаци не може!

Ето какво разказва отритнатата рускиня: "Малко ми е тъжно, след като посетих магазина на Dior на летището. Исках да си купя обеци и пръстен. Момичето, разбира се, ме помоли да ѝ покажа паспорта си. Тя вижда червения паспорт и казва... "Вижте. Не можем да продаваме нищо на хора от Русия"."

Оказва се обаче, че това не е единственият магазин, в който младата фигуристка получава отказ. "В Louis Vuitton също ми казаха, че не е разрешено.", продължава разказа си Аделия Петросян. "Казах си: добре, все пак се прибираме от Олимпийските игри с мой приятел от Грузия. Помислих си, че може той да купи нещата вместо мен. Извади си паспорта и бордната карта. Тя се извини, но отново отказа да ни продаде каквото и да е, защото летим за Москва."

🤣 What a tragic story! Russian figure skater Adeliya Petrosyan says she was refused service at Milan airport boutiques after staff saw her Russian passport



Even trying to buy through a friend didn’t work.



“I wanted to buy earrings and a ring at Dior, but once they saw my… pic.twitter.com/SmTztD4mAN — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026

В крайна сметка Аделия Петросян признава, че ситуацията не е била никак приятна. Тогава водещият я пита дали при така стеклите се обстоятелства изобщо си заслужава да се купуват продукти на такива компании. "Е, не всяка марка действа по този начин. Казаха, че ситуацията е такава с Dior и Louis Vuitton на това летище. Взели са това решение, което вероятно не е и тяхно. А сега чакам колаборация с Dolce&Gabbana", завършва своя разказ с шега Петросян.

В коментарите под видеото, което вече се разпростраява вирусно в онлайн пространството, мнозинството потребители подкрепят действията на служителите в магазините и дори предлагат следващия път директно да я арестуват, за да не се занимават с глупости. Някои дори предполагат, че момичето лъже, за да предизвика съжаление и да бъде потърсена от някой известен бранд за спонсорство.

