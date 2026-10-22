Учени: Мистериозният кратер в Северно море е образуван от удар на астероид

Мащабно проучване най-накрая разреши мистерията около образуването на енигматичния кратер Силвърпит в Северно море. Учените потвърдиха удара на гигантски астероид преди милиони години.

Кратерът Силвърпит в Северно море

Преди приблизително 43-46 милиона години масивен астероид е ударил днешното Северно море, генерирайки колосално цунами с височина над 100 метра. Ударът е образувал кратера Силвърпит, масивна геоложка структура, разположена на дълбочина от приблизително 700 метра, на около 130 километра от брега на Йоркшир, Англия. Самият кратер е с диаметър приблизително три километра и е заобиколен от значително по-широка, 20-километрова пръстеновидна разломна зона в скалата.

Учените откриха тази формация за първи път през 2002 г. и приблизително кръглата ѝ форма и централният връх веднага подсказаха за удар от метеорит. Някои геолози обаче изложиха алтернативни хипотези, предполагайки, че структурата се е образувала от движението на подземни солни находища или вулканична активност.

Екип от изследователи, ръководен от д-р Уисдин Никълсън от университета „Герот-Уат“ в Единбург, успя да разреши мистерията. Учените комбинираха най-новите данни от сеизмични изображения с микроскопски анализ на скали, получени от нефтен кладенец близо до кратера. Пробите разкриха редки микрокристали от кварц и фелдшпат с вътрешни структури, променени от екстремно налягане. Такива микроскопични промени се причиняват изключително от мощни ударни вълни от сблъсъци с ултрависока скорост.

Изследователите са реконструирали хода на събитията, използвайки усъвършенствано компютърно моделиране. Според техните изчисления, астероид с диаметър приблизително 160 метра е дошъл от запад и е ударил морското дъно под лек ъгъл. Получената ударна вълна мигновено е изхвърлила масивна завеса от скали и вода с височина приблизително 1,5 километра, която впоследствие се е срутила обратно в океана, генерирайки гигантско цунами.

Това откритие е изключително ценно, тъй като подводните кратери са изключително редки поради постоянното въздействие на ерозията, тектониката на плочите и седиментацията върху нашата планета. Запазената структура на Силвърпит не само позволява на учените да изследват по-добре геоложката история на Земята, но и да предвидят потенциалните рискове от бъдещи космически опасности.

Наскоро астрономите обявиха, че са каталогизирали 40 000-ния астероид, приближаващ се до Земята. Това съобщение бележи важен етап в откриването на космически скали, обикалящи около Земята, и според учените подчертава заплахата, която космическите тела представляват за нашата планета, съобщава списание Skyatnight.

Повечето астероиди в нашата слънчева система са разположени в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. Орбитата на новооткрития астероид, който е близо до Земята, обаче е на приблизително 45 милиона километра от земната орбита.

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