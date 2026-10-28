Украйна с първа важна стъпка към изграждане на своя сателитна мрежа

Украйна изстреля първия си спътник за собствената си комуникационна мрежа Himera. Заедно с датската GomSpace, Киев изведе в орбита наносъптника Obria. С неговата помощ Украйна ще може да развие собствената си комуникационна инфраструктура, разчитайки по-малко на чуждестранни сателитни системи. Първият тест спътник на бъдещата суверенна сателитна комуникационна мрежа на Украйна вече преминава тестове.

Важността на подобна мрежа

През последните седмици Украйна изпитва на свой гръб последствията от това, че SpaceX на Илон Мъск на практика е монополист по отношение на сателитния интернет. И последствията са изключително тежки, тъй като това отслабва отбраната й срещу агресора Русия. Става дума не само за значителни щети - ограниченията на скоростта, които Мъск наложи без предупреждение доведоха, например, до това, че украинските сили загубиха дронове на стойност около 1 милион долара, след като те просто паднаха - но и до загуба на човешки животи.

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Това е, което се случва, когато всичко е в ръцете на един монополист и зависиш от неговите капризи - за една нощ украинските дронове станаха неконтролируеми, а украинската армия бе сериозно затруднена да се отбранява. И това при положение, че Полша, например, е закупила и дарила на Украйна десетки терминала Starlink от началото на войната и покрива месечните такси на обща стойност дотук от десетки милиони евро.

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