Фрагмент от метеорит, открит в Сахара, докава съществуването на древна планета

Днес има четири „канонични“ скалисти планети: Меркурий, Венера, Марс и Земя. Те принадлежат към земната група. Тези планети са плътни, скалисти, с метално ядро ​​и тънка кора. Орбитите им са по-близо до Слънцето, така че са получили по-малко газ по време на формирането си. В началото на Слънчевата система обаче вероятно е съществувал друг голям обект – Тея. Това тяло с размерите на Марс се е сблъскало със Земята, образувайки Луната. Учените твърдят, че трябва да има и друг такъв обект. За това пише изданието IFLScience .

Фрагменти от метеорит, открит в Сахара, доказват неговото съществуване.

Доказателството за съществуването на друга планета

Учени от Съединените щати откриха, че ангритите, редки метеорити, падащи на Земята, може да са части от древна протопланета, съществувала по време на ранните етапи от формирането на Слънчевата система. Ангритите са рядък клас метеорити, представляващи група от бедни на алкали магмени ахондрити, чиято възраст на кристализация ги прави сред най-старите известни материали в Слънчевата система, отбелязват учените.

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След анализ на ангритния метеорит NWA 12774, открит в Сахара, учените откриха нещо доста необикновено - наличието на клинопироксен, минерален кристал, намиращ се в мантията и кората на Земята.

Този конкретен минерал изглежда има невероятно съдържание на алуминий. Чрез реконструкция на налягането, при което се е образувал, екипът е открил 17,5 килобара, което е приблизително 17,5 пъти налягането на дъното на Марианската падина.

Тази характеристика може да показва, че минералът се е образувал под много високо налягане. Такова налягане не би могло да се е появило във вътрешността на малък астероид. Според изчисленията на учените, родителското тяло на ангритите би трябвало да е имало радиус от поне 1000 километра. Ако кристалите не са се образували дълбоко, а по-близо до повърхността, тялото би могло да е било дори по-голямо - с радиус над 1800 километра. Това е сравнимо с Луната. Казано по-просто, този метеорит е парче от бивша планета, която е била унищожена при мистериозни обстоятелства.

„Невероятно е да си представим, че някога е съществувал такъв голям свят“, казва Аарън Бел, доцент по науки за Земята в Калифорнийския университет в Боулдър.

„Знаем за съществуването му само защото няколко негови фрагмента случайно са кацнали на Земята. Тези метеорити са запазили доказателства за съвсем различен път на развитие на ранните планети. Има много метеорити, които не са били задълбочено проучени, така че може би са съществували още такива протопланети, за които не знаем“, казва Бел.

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Според учения, в ранната Слънчева система е възможно да са съществували големи планети с необичаен химичен състав и различен път на развитие.

„Материалите, от които се е образувало родителското тяло на ангритите, са коренно различни от тези, открити на Земята и Марс. Това сочи към отделен и отчетлив еволюционен път за формиране на планети в ранната история на нашата Слънчева система“, добавя изследователят.

Тази протопланета вероятно се е разпаднала в резултат на катастрофа, случила се в началото на еволюцията на Слънчевата система. Вследствие на това голямото тяло може да се е разпаднало, като фрагментите са се разпръснали и впоследствие са станали част от други тела или са паднали на Земята като метеорити.

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