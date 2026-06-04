Ищар представя у нас етно версия на хита на Мадона "Frozen"

Световноизвестната етно певица Ищар направи своя версия на един от най-големите хитове на Мадона - "Frozen". Песента носи името "ENTA" и ще е сред изненадите, които звездата е приготвила за концертите си у нас.

Повече за турнето на Ищар в България

Ищар признава, че страната ни заема много специално място в сърцето ѝ, затова е избрала България за първа спирка от нейното турне. Красивата изпълнителка вече пристигна у нас и в момента е в Пловдив, където е първият от петте ѝ концерта, който е напълно разпродаден. Заедно с нея е и нейният съпруг и мениджър Мишел Абисира.

Очаква се на 4-ти юни - за концерта ѝ в Бургас, да пристигне и дъщеря ѝ Шийла, която също притежава музикален талант и вече се е изявявала на сцената. На 5-ти юни Ищар ще зарадва почитателите си в столицата - в Зала 1 на НДК, а на 8-ми юни турнето ѝ завършва с голям концерт във Варна.

На всичките дати с нея на сцената ще бъдат огнените музиканти от Alabina & The Gypsies, които са част от легендарните Gipsy Kings и носят техния автентичен дух и стил.

Турнето е по повод юбилея на кралицата на етно музиката – 30 години на сцена и след България продължава и в Щатите.