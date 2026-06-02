Експеримент: Преди 55 години астронавт засади семена на дървета, пътували в Космоса. Какво се случи след това?

През 1971 г. астронавтът от Аполо 14 Стюарт Руса провежда необичаен експеримент, който остава неразкрит в продължение на много години. По време на полета си до Луната той взема със себе си семена, които след завръщането си на Земята израстват в така наречените „лунни дървета“.

Засаждането на семена на дървета, пътували в Космоса

Според Space Daily, семената са били превозвани в командния модул, докато астронавтите са работили на лунната повърхност. Въпреки че самите семена не са докосвали лунната почва, те са обикаляли около Луната и са се завърнали у дома след пътуване в дълбокия космос.

По-късно тези семена прераснали в борове, секвои, чинари, евкалиптови дървета и ели, които били засадени близо до училища, съдебни сгради, университети, центрове на НАСА и паркове в Съединените щати. Някои дървета дори били изпратени в чужбина – до Бразилия, Швейцария и Япония.

Експериментът се ражда от необичайна идея на самия Руса. Преди да стане астронавт на НАСА, той е работил като пожарникар с парашут за Службата по горите на САЩ. Ръководството на агенцията го кани да занесе семена в Космоса като част от съвместен проект с НАСА.

След завръщането на Аполо 14 възникнал неочакван проблем: контейнерите със семена се спукали по време на обеззаразяването на капсулата и експериментът почти бил обявен за неуспешен. Учените обаче успели да спасят по-голямата част от материала и да отгледат разсад.

Изненадващо е, че космическите пътувания на практика не са оказали влияние върху растенията. Учените не са открили съществени разлики между „лунните“ дървета и обикновените. Въпреки това, именно този факт е направил експеримента специален: космическите пътувания не са променили природата на растенията, а по-скоро са ги превърнали в част от историята на човешкото изследване на Луната.

Какво е известно за „лунните дървета“?

Много „Лунни дървета“ са засадени през 1975-1976 г. по време на честванията на двестагодишнината на Съединените щати. С течение на времето някои от плочите с надписите за дърветата изчезват, а историята на някои дървета е забравена. По-късно НАСА започва да събира данни за оцелелите екземпляри, след като учител се заинтригува от необичайно дърво с етикет „Лунно дърво“.

Днес някои от тези дървета продължават да растат, оставайки почти незабелязани. Те не изглеждат необичайно, не се съхраняват в музеи, нито са скрити зад стъкло. Те са живи паметници на ерата на Аполо, оцелели през променящите се сезони, бури и десетилетия човешка история.

Идеята е продължена в програмата Artemis. НАСА и Службата по горите на САЩ отново изпращат семена на дървета в Космоса на борда на мисията Artemis I, а след това започват да засаждат нови „лунни дървета“ близо до училища и обществени съоръжения.

Така експериментът на Стюарт Руса се превърнал не просто в куриоз на ерата на Аполо, а в символ на връзката между Земята и Луната.

Припомняме, че историческата лунна мисия на НАСА „Артемида II“ успешно приключи през април тази година. Това беше първата пилотирана мисия до Луната от 54 години насам. Космическият кораб с четирима астронавти на борда завърши 10-дневна орбита около Луната, включително прелитане покрай обратната страна, преди да се върне на Земята.

