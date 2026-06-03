НАСА планира да проправи пътя към Марс, използвайки ядрена енергия

НАСА, заедно със своите международни и търговски партньори, се готви за нова мисия до Луната, но космическата агенция не забравя и за Марс. През 2028 г. НАСА планира да тества нова технология, която би могла да съкрати пътуването до Червената планета и да я отвори за изследвания, съобщава The Hill.

Плановете на НАСА за колонизацията на Марс

НАСА разработва Space Reactor-1 Freedom, космически кораб с ядрен двигател, предназначен да достави три хеликоптера до Марс, наречен Skyfall. Те са подобни на хеликоптера Ingenuity, който беше изпратен до Червената планета като част от мисията на марсохода Perseverance през 2021 г.

В публикацията се обяснява, че Space Reactor-1 Freedom е ракета с ядрено-електрическа задвижваща система. Тя йонизира гориво, като ксенон, използвайки електричество, осигурявайки бавна, но постоянна тяга.

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НАСА вече е изстрелвала ракети, захранвани със слънчева енергия. Ядрено-електрическото задвижване има едно ясно предимство пред слънчевата енергия: то е по-полезно за мисии в дълбокия космос, където слънчевата светлина е по-слаба, отколкото във вътрешната слънчева система.

Според Space News, ще е необходима година, за да достигне Space Reactor-1 Freedom Марс и да разположи хеликоптерите си. Очаква се бъдещи, по-мощни ядрено-електрически ракети да достигнат Марс след два до три месеца.

Освен това, учените смятат, че разликата във времето за полет между ядрените и химическите ракети ще бъде още по-голяма за мисии до външни планети като Юпитер и Сатурн. Изследователите твърдят, че екипажите на такива ракети ще бъдат изложени и на по-малко опасности, присъщи на междупланетните космически пътувания, като микрогравитация и радиация.

Междувременно учените разкриха как обикновените астероиди могат да помогнат за колонизацията на Марс. За изграждането на постоянно селище там ще е необходимо огромно количество метал, използван за създаване на съоръжения, инструменти и машини. Постоянното транспортиране на тези тежки товари от Земята обаче е твърде скъпо и отнема много време, тъй като само един полет между планетите отнема до девет месеца.

„Дейли Галакси“ съобщава, позовавайки се на изследване на швейцарски учени от Федералния политехнически институт в Лозана, че сурвините от астероидте, които вече летят в космоса, биха могли да се окажат ключът към осигуряване на безпроблемна колонизация на Марс.

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По-специално учените обръщат внимание на логистиката и астероидите от тип М, които са изключително богати на желязо и никел. За цел е създаден специален модел, който да установи дали добивът там е реалистичен. Анализирани са хилядите възможни маршрути между тези небесни тела и Марс, разгледани са и следните фактори - разход на гориво, енергият и реалистични обеми на материалите за добив и доставка на червената планета.

Оказа се, че изборът на правилния астероид е решаващ фактор за успеха. Някои обекти се оказаха твърде енергоемки за полети, докато други бяха доста достъпни и ефективни за редовни транспортни мисии.

В допълнение към метала, бъдещите колонисти ще се нуждаят от огромно количество гориво. Въглеродните астероиди, които съдържат воден лед и богати на въглерод материали, са идеални за това. Те могат да бъдат използвани за създаване на ракетно гориво директно в космоса. Например, учените посочват обект 253 Матилда, към който НАСА се е приближила преди това.

Благодарение на подобно „зареждане с гориво в космоса“, космическите кораби няма да е необходимо да носят цялото си гориво от Земята - те ще могат да се зареждат близо до астероид, преди да полетят до Марс. Това значително би намалило стартовата маса на корабите и би опростило бъдещите мисии.

Авторите на изследването подчертават, че разработването на мащабни минни системи и оборудване, способни да работят в космоса за дълги периоди от време, е все още далеч от реалността.

Преди това учени съобщиха, че първият организъм, заселил се на Марс, може да е уникална гъба. Учените са открили опасни микроорганизми, които са издържали на екстремни условия, подобни на тези на Марс. Устойчивостта на тази гъба може да създаде нови рискове за космическите изследвания.

Припомняме, че космическият апарат „Психа“ на НАСА преди това прелетя близо до Марс, използвайки гравитацията на Червената планета, за да му даде решаващ тласък по пътя си към рядък метален астероид.

„Психа“ извърши маневра „гравитационна прашка“ около Марс със скорост от приблизително 19 848 км/ч (12 848 мили/ч). По време на прелитането, тя се приближи само на 4500 километра от Червената планета.

Как обикновените астероиди ще помогнат за колонизацията на Марс