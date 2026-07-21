Китайски космически кораб търси извънземни от обратната страна на Луната: Какво откри

На 3 януари 2019 г. китайският спускаем модул „Чанъъ-4“ направи първото в историята меко кацане на обратната страна на Луната. Според ново проучване, публикувано едва сега на сървъра за препринти arXiv, спускаемият модул не само е изпратил невероятни изображения и е изучил лунната геология, но и е търсил признаци на извънземни технологии, пише IFLScience.

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Учените смятат, че потенциални извънземни цивилизации използват подобни теснолентови радиосигнали, за да изпращат съобщения до други цивилизации и да обменят информация помежду си. Ако е така, такива радиосигнали могат да бъдат засечени, а потенциалните източници на тези сигнали, тоест технологиите, които ги изпращат, могат да бъдат открити в космоса.

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Изследователи, търсещи извънземен живот, се опитват да уловят сигнали от потенциални извънземни от десетилетия, но досега не са успели да ги открият.

Смята се, че една от причините за това е, че на Земята има огромно количество радиосмущения, което затруднява разграничаването на сигналите от човечеството от сигналите от извънземен разум. И в този случай Луната е чудесно място за търсене на извънземни сигнали, защото там няма такива смущения. Особено благоприятно място е обратната страна на Луната.

Според учените, спускаемият апарат „Чанъъ-4“ е дал възможност за първи път да се търсят радиосигнали от извънземни цивилизации от повърхността на Луната. Обратната ѝ страна е свободна от радиочестотно замърсяване, произхождащо от Земята, и следователно е по-лесно да се отдели евентуален извънземен сигнал от радиошума от нашата планета, както и радиосигнали, произхождащи от естествени източници в дълбокия космос.

А сега най-важното: засечени ли са радиосигнали от извънземен разум? Според учените, внимателният анализ на данните не е разкрил особено интересни данни за ролята на източник на сигнали от извънземни.

Учените обаче твърдят, че китайската мисия е демонстрирала реалната възможност за използване на Луната като база за търсене на извънземни технологии. Според проучването, на обратната страна на Луната трябва да бъдат разположени специални детектори, които биха могли да откриват извънземни сигнали и да определят точно техния технологичен източник в дълбокия космос.

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Наскоро учен направи тревожна прогноза до какво би могло да доведе евентуалното нашествие на извънземни на Земята.

Според професор Ави Льоб от Харвардския университет, който ръководи проекта „Галилео“ за търсене на извънземни технологии, това би могло да доведе не само до страх от непознатото за човечеството, но и до мащабни политически, икономически и психологически катаклизми, съобщава „Дейли Мейл“.

Според учения, първата среща на човечеството с извънземна цивилизация едва ли ще бъде като сюжетите на популярни филми за извънземни. Той смята, че хората най-вероятно ще се сблъскат не с живи същества, а с технологични устройства, управлявани от изкуствен интелект.

Професорът обяснява това с огромните разстояния между Земята и потенциално обитаеми планети. Например, най-близката известна обитаема планета, Проксима Кентавър b, се намира на 4,2 светлинни години от Земята. Поради това, казва той, е много по-реалистично да се предположи пристигането на автоматизирани сонди, а не на биологични форми на живот. Професорът споделя, че самата поява на подобен обект може да представлява „потенциална заплаха за всички земни жители“. Той предупреди, че човечеството може да се сблъска с политически, икономически и духовен хаос. По-специално, ученият не изключва срив на фондовите пазари поради несигурност относно бъдещето на цивилизацията.

Същевременно ученият споделя, че подобна заплаха би могла да има неочакван ефект - да доведе до обединяване на човечеството. Според него, пред лицето на непозната цивилизация, държавите могат да оставят настрана споровете и да започнат да си сътрудничат.

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