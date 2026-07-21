Мистериозна структура над Млечния път озадачава учените от десетилетия: Какво се крие в нея?

Една от най-известните мистерии на Млечния път получи неочаквано обяснение. След десетилетия наблюдения, учените доказаха, че тази загадъчна структура има различно местоположение и произход от смятаното досега.

Мистериозната структура над Млечния път

След близо 40 години изследвания, астрономите установиха истинската природа на мистериозна структура, за която досега се смяташе, че е свързана с центъра на Млечния път. Нови наблюдения разкриха, че обектът се намира много по-близо до Земята, отколкото се смяташе досега, и произходът му не е свързан с активността на свръхмасивна черна дупка. Това съобщава Science Alert.

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Обектът, известен като Галактически централен лоб (GCL), остава една от най-големите астрономически загадки в продължение на десетилетия. Формата е подобна на огромен „лоб“, издигащ се над галактическия център. През годините учените са предлагали различни теории за произхода му, вариращи от последствията от експлозии на свръхнови до следи от мощно изригване от ядрото на Млечния път преди милиони години.

Ново проучване обаче опроверга тези предположения. Екип, ръководен от астрофизикът Катрин Крекел от университета в Хайделберг, установи, че мистериозната структура не се намира в центъра на Млечния път. Всъщност тя се намира на приблизително 6520 светлинни години от Земята, докато разстоянието до галактическия център е приблизително 26 000 светлинни години. Това прави действителния размер на обекта значително по-малък от смятаното досега.

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За своето проучване екипът е използвал данни от проекта SDSS-V Local Volume Mapper, който създава подробни карти на газ в Млечния път. Наблюденията на йонизирано серно лъчение играят особено важна роля. По-дългите дължини на вълните проникват по-добре в космическия прах, позволявайки на учените да видят долната част на структурата, която преди това е била „изгубена“ на фона на галактическата равнина.

Именно това е позволило да се установи, че обектът не е отворена „частица“, а затворен контур или газов мехур. Затова изследователите дори предложили да променят името му на „много заплетен контур“.

За да определят разстоянието до обекта, учените сравнили степента, до която светлината му е била заглушена от космическия прах, с триизмерни карти на разпределението на праха в Млечния път. Това потвърдило, че структурата е значително по-близо до Слънчевата система, отколкото предполагат предишни изследвания.

Според авторите на изследването, газовият балон се състои предимно от светещ водород, който се йонизира от мощно ултравиолетово лъчение. Въпреки че източникът на това лъчение все още не е идентифициран, изследователите предполагат, че структурата е образувана от предишно поколение масивни звезди. Техните експлозии на свръхнови може да са създали кухина в междузвездната среда, а новото поколение звезди е причинило светенето на наличния газ.

Учените оценяват диаметъра на този газов балон на приблизително 115 светлинни години. Механизмът му на образуване е подобен на известния „Барнардс Брийп“, макар и по-малък.

Припомняме, че учените преди това откриха мистериозна „супер-Земя“ с идеални условия, които биха могли завинаги да променят разбирането им за Вселената.

Екзопланета, наречена LHS 1140 b, е открита през 2017 г. Тя обикаля около малка, хладна червена звезда джудже на 48 светлинни години от Земята.

По своите характеристики този космически обект е много подобен на нашата планета: радиусът му е 1,7 пъти по-голям от този на Земята, а масата му е приблизително 5,6 пъти по-голяма. Тези параметри, заедно с местоположението му в населен район, го правят много привлекателен кандидат за извънземно присъствие.

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