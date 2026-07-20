Слънцето ще се превърне в червен гигант и ще изгори Земята: Колко време остава на човечеството?

Учените представиха тревожна прогноза за бъдещето на нашата планета, според която Земята неминуемо ще бъде унищожена от Слънцето. Изданието Wionews пише за това. Изследователите прогнозират, че Слънцето ще започне своя преход към червен гигант след приблизително 1,8 милиарда години. Когато това се случи, Меркурий и Венера ще бъдат погълнати първи. Съдбата на Земята остава несигурна – тя може да оцелее физически, но ще стане напълно необитаема.

Поглъщането на Земята от Слънцето

Учените смятат, че първо животните и растенията ще изчезнат, а след това океаните ще започнат да пресъхват. Планетата ще започне да губи въглероден диоксид толкова бързо, че дори онази флора, която може да издържи на тези сурови условия, няма да оцелее.

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Друг сценарий предполага, че концентрациите на CO2 остават стабилни, но Слънцето продължава да нагрява Земята. Учените смятат, че независимо кой сценарий в крайна сметка ще се развие, условията на планетата ще станат непоносими за целия живот, но едва след 1,8 милиарда години - много по-дълго от всички предишни проучвания.

Учените отбелязват, че някои от процесите, които в крайна сметка ще доведат до края на света, могат да се наблюдават вече днес.

Сред ранните предупредителни знаци са:

повишена слънчева активност, по-специално изригвания и изхвърляния на коронална маса

глобално затопляне и ускорено топене на ледниците

намаляване на съдържанието на кислород в атмосферата поради изменението на климата

антропогенните въздействия – изгарянето на изкопаеми горива и обезлесяването – само ускоряват естествените процеси, причинени от еволюцията на Слънцето

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Припомняме, че в социалните мрежи се разпространява конспиративна теория за предполагаемото пълно изчезване на гравитацията на Земята на 12 август 2026 г. Авторите ѝ цитират измисления „Проект Котва“ и заплашват с милиони жертви.

НАСА официално отрече тези твърдения, подчертавайки, че гравитацията не може да бъде изключена и че няма доказателства в подкрепа на съществуването на подобен проект. Експертите отбелязват, че митът е възникнал от фалшиви публикации в социалните мрежи и няма научна основа.

Междувременно учените алармират за промяна в процесите във вътрешността на Слънцето. Според тях те са се променили значително през последните 40 години. Данните показват, че магнитната активност на звездата постепенно се концентрира по-близо до повърхността. За това пише изданието Science alert.

Изследването е ръководено от астрофизика от Университета в Бирмингам Бил Чаплин. Според него учените са открили доказателства за систематични промени в цикъла на слънчевата активност. Той отбеляза, че с всеки нов цикъл магнитната активност става все по-концентрирана близо до повърхността на Слънцето.

Активността на Слънцето се колебае в приблизително 11-годишен цикъл. По време на минимална активност е относително спокойно, докато по време на максимална активност по-често се случват мощни слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Тези събития могат да повлияят на работата на спътниците, GPS, комуникационните системи и електрическите мрежи на Земята.

Магнитното поле на Слънцето се формира от движението на гореща, електрически заредена плазма. Поради неравномерното въртене и турбулентните процеси в звездата, магнитното поле се променя постоянно. Приблизително на всеки 11 години магнитните полюси на Слънцето разменят позициите си, създавайки нов цикъл на активност.

Последните му цикли показват забележими промени. По-специално, цикъл 24 е значително по-слаб от предишните цикли по отношение на броя на слънчевите петна и нивата на радиация. Очаква се цикъл 25 да продължи тази тенденция, но наблюденията показват необичайни процеси под повърхността на Слънцето.

За да получат тези данни, учените анализирали близо 40 години данни от мрежата за слънчеви трептения в Бирмингам (BiSON), която непрекъснато наблюдава Слънцето от 1976 г. Данните обхващат периода от 1987 г. насам и включват цикли от 22 до 25.

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