Проучване: Глобалното затъмнение на Земята ще се случи много по-скоро от очакваното

Предишни оценки за космическата безопасност на нашата планета се оказаха погрешни: ново проучване показа, че Земята всъщност е напълно беззащитна срещу екстремни слънчеви бури, които биха могли да предизвикат глобално затъмнение и масивна катастрофа на спътници.

Ново мащабно проучване доказва, че въздействието на екстремното космическо време върху нашата планета е сериозно подценено. Оказва се, че предполагаемата преди това горна граница на реакцията на Земята на най-силните магнитни бури е просто следствие от несъвършено събиране на данни, а не от действителна физическа бариера. Изданието Space.com пише за уязвимостта на съвременните технологии към мощни геомагнитни смущения .

Илюзията за безопасност и нови данни от НАСА

Преди това повечето данни за екстремни слънчеви ветрове бяха събирани от космически апарати близо до точката Лагранж, разположена на 1,5 милиона километра от Земята. Тъй като на такова огромно разстояние мощният поток от частици отслабва леко, преди да удари нашата планета, учените са били под илюзията за безопасност. Изглеждало е, че горните слоеве на земната атмосфера просто са престанали да реагират на все по-интензивните космически бури.

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За да проверят тази теория, екип от учени анализира над милион измервания от спътници на НАСА, които обикалят много по-близо до нашата планета. Там слънчевият вятър взаимодейства директно и с пълна сила с магнитното поле на Земята.

Тези нови наблюдения ясно показват, че електрическите токове в горните слоеве на атмосферата продължават да се увеличават постоянно с нарастващата слънчева активност. Изследователите не откриха доказателства за предложената по-рано „горна граница“, което прави планетата значително по-уязвима към въздействия от космоса.

Исторически катастрофи и слънчев максимум

Историята многократно е демонстрирала разрушителната сила на дори по-малко екстремни космически бури. Най-силната регистрирана геомагнитна буря от 1859 г., известна като събитието Карингтън, е извадила от строя телеграфните системи по целия свят. А мощна буря през 1989 г. напълно е разрушила електропреносната мрежа в Квебек, Канада, оставяйки милиони хора без ток.

Този въпрос е особено актуален сега, тъй като Слънцето е близо до пика на своя 11-годишен цикъл, известен като слънчев максимум. През този период слънчеви петна, изригвания и мощни изхвърляния на коронална маса (CME) се случват значително по-често на повърхността на звездата.

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Мария Волах, съавтор на изследване от университета в Ланкастър, отбелязва, че магнитното поле на планетата обикновено я защитава добре, превръщайки космическото време в полярни сияния или незначителни технически проблеми. В случай на бедствие, случващо се „веднъж на хиляда години“, обаче, съвременните технологии просто не биха могли да издържат на удара.

Учените отбелязват, че безпрецедентна слънчева буря може да предизвика глобални смущения в работата на спътници, GPS системи, радиокомуникации и електропреносни мрежи. Въпреки че изследователите не прогнозират такава буря скоро, те призовават света да преразгледа оценките на риска и да подготви инфраструктурата за най-лошите сценарии.

Според учените след милиарди години Слънцето ще продължи да се разширява и да излъчва все повече топлина. В крайна сметка нашето слънце ще се превърне в червен гигант, променяйки баланса на климатичната система на Земята, изгаряйки Земята и унищожавайки човечеството.

Изследователите прогнозират, че Слънцето ще започне своя преход към червен гигант след приблизително 1,8 милиарда години. Когато това се случи, Меркурий и Венера ще бъдат погълнати първи. Съдбата на Земята остава несигурна – тя може да оцелее физически, но ще стане напълно необитаема.

Учените смятат, че първо животните и растенията ще изчезнат, а след това океаните ще започнат да пресъхват. Планетата ще започне да губи въглероден диоксид толкова бързо, че дори онази флора, която може да издържи на тези сурови условия, няма да оцелее.

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