Повече от очакваното: Откриха сребро в Слънцето, което разрешава дългогодишна мистерия за Слънчевата система

Учени са открили, че Слънцето съдържа 55% повече сребро, отколкото се смяташе досега, откритие, което разрешава дългогодишна мистерия за Слънчевата система.

Среброто в Слънцето разрешава дългогодишна мистерия

Астрономи са установили, че Слънцето съдържа 55% повече сребро, отколкото се смяташе досега. Откритието е станало възможно благодарение на по-прецизен метод за измерване на химичния състав на Слънцето. Това разрешава дългогодишна мистерия за липсващото сребро в Слънчевата система. Изследването е публикувано в списание Astronomy and Astrophysics, пише Phys.

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Слънцето е почти изцяло съставено от водород и хелий, като само 1,5% от масата му е съставена от по-тежки елементи като въглерод, желязо и сребро. Тези елементи обаче предоставят ценни насоки за историята на космоса. Тежките елементи се образуват в звезди и по време на звездни експлозии, известни като свръхнови, и стават част от нови поколения звезди и планети.

Тъй като Слънцето се използва като еталон за изучаване на други звезди, разбирането на точния му химичен състав е от голямо значение за астрономите. То помага на учените да сравняват различни звезди и да разберат по-добре как Млечният път и другите галактики са се променяли с течение на времето.

За да измерят количеството сребро в Слънцето, учените анализирали слънчевата светлина, използвайки техника, наречена спектроскопия. Атомите на всеки химичен елемент абсорбират светлината по различен начин, създавайки свой собствен спектрален модел. Чрез изучаването му астрономите могат да определят кои химични елементи присъстват в изследвания обект и да открият техните количества.

Предишни изследвания са се основавали на опростени модели на слънчевата атмосфера. Сега учените са използвали по-реалистичен модел, който по-добре улавя променящите се условия в слънчевата атмосфера. Той включва и подобрени изчисления за това как сребърните атоми взаимодействат със светлината и околните частици. Моделът е предсказал, че Слънцето съдържа 55% повече сребро, отколкото се е смятало преди. Сравнението на новите данни с модела потвърди тази оценка.

Откритието помага за разрешаването на мистерия, която озадачава астрономите от години. Те открили, че количеството сребро, измерено в Слънцето, е много по-малко от количеството, открито в някои от най-старите метеорити в Слънчевата система.

Междувременно учени откриха, че нашата планета има шанс да преживее финалната агония на Слънцето, но целият живот на нея ще изчезне много по-рано. Учените са определили условията за съществуване на земната биосфера и нейният край не е свързан с поглъщането на Земята от нашата звезда. Слънцето не е вечно и вече е изминало малко по-малко от половината от живота си. След около 5 милиарда години водородът в ядрото му ще се изчерпи, термоядреният синтез ще спре и нашето жълто джудже ще започне да се разширява, превръщайки се в червен гигант. Според НАСА звездата ще се увеличи толкова много по размер и ще погълне Меркурий и Венера.

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Но Слънцето и тези метеорити са се образували едновременно от един и същ газов облак преди 4,6 милиарда години. Очаквало се е те да имат почти идентичен химичен състав. Съдържанието на сребро в Слънцето, според последните проучвания, съвпада по-точно с данните, получени от изследвания на древни метеорити.

Астрономите вярват, че техният метод за оценка на химичния състав на Слънцето може да се използва и за изучаване на други звезди. Чрез измерване на изобилието от сребро и други химични елементи в звезди от различна възраст и тип, учените могат да разберат къде са се образували тези елементи и как са се разпространили в Млечния път в продължение на милиарди години.

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