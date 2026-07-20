Ще търсят вода там: Астрономи откриха атмосфера на планета, подобна на Земята

За първи път астрономи откриха атмосфера на скалиста планета извън нашата слънчева система. Това е най-убедителното доказателство до момента за съществуването на екзопланета, способна да поддържа извънземен живот. Според New Scientist въпросната планета е LHS 1140b, която обикаля около малка, хладна звезда от типа M-джудже, намираща се на приблизително 50 светлинни години от Земята.

Планетата, подобна на Земята

Астрономите изучават M-джуджеви системи от десетилетия, търсейки планета с атмосфера. Но досега търсенето е било неуспешно – някои изследователи са толкова разочаровани, че предполагат, че планетите около тези малки звезди може изобщо да нямат атмосфери.

В статия, публикувана в списание Science, професор Робин Уърдсуърт от Харвардския университет заявява, че преди 20 години не са били известни планети, подобни на Земята. Сега са открити няколко такива планети, но само LHS 1140b има открита атмосфера.

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Атмосферата на планетата се състои от хелий. Мощният инструмент WINERED (Warm Infrared Echelle Spectrograph to Realize Extreme Dispersion) на телескопа Magellan Clay в обсерваторията Лас Кампанас показа признаци на изтичане на хелий от атмосферата на планетата през 2024 г. През 2025 г. обаче такова изтичане не е наблюдавано.

Учените споделят, че атмосферата на планетата изглежда е слоеста. Смята се, че горните слоеве на атмосферата на планетата са съставени предимно от хелий и са бедни на водород, докато други химикали, като вода, са задържани на по-ниски височини, по-близо до повърхността.

Това е първият път, когато е открита атмосфера на скалиста планета в обитаемата зона на друга звезда. През следващите четири до пет години данните от спътника Webb ще бъдат използвани за търсене на вода. Ако има вода, вероятно това ще бъде стабилна атмосфера, която ще се запази и в бъдеще.

Астрономите наскоро откриха бледа и почти неуловима планета, обикаляща около млада звезда. След 10 години търсене, учените най-накрая откриха този хладен газов гигант в края на миналата година. Според учените, това е най-бледата планета, заснета някога директно от Земята.

Двата екипа, открили планетата, са работили независимо - единият в Европа, а другият в Съединените щати. Те са използвали различни телескопи. Според учените, това е най-бледата планета, заснета някога директно от Земята, съобщава The Independent.

Също така екип от учени от Шотландия и Германия откри нова планета, обикаляща около звездата Бета Живописец, използвайки телескопа на Европейската южна обсерватория в Чили. Планетата е останала скрита, затъмнена от по-ярка съседна звезда и две планети-сателити.

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Друг екип от Калифорния също откри тази планета, използвайки космическия телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА. Необходими бяха само две наблюдения с телескопа „Уеб“ – най-големият и най-мощен телескоп, изстрелван някога в космоса. И двата екипа публикуваха резултатите си в Astrophysical Journal Letters.

Всяка група е изучавала една от вече идентифицираните планети на звездата. Те случайно са открили по-масивна, 100 пъти по-слаба планета, дебнеща по-далеч.

Новата планета е малко по-голяма от Юпитер и прави една обиколка около звездата си на всеки 91 години. Това е малко по-дълго, отколкото е необходимо на Уран да обиколи нашето Слънце. Родена в звездна система на едва 20 милиона години – много млада възраст в сравнение със съседната ѝ звезда, която е на 4,5 милиарда години.

„Гигантските планети вече са се образували, но е възможно по-малките земеподобни планети все още да се формират“, казват учените.

Терминът „екзопланета“ се отнася до всички планети извън Слънчевата система. Астрономите наскоро откриха нова такава планета, буквално „близо“ до Земята. GJ 251c обикаля около червено джудже, разположено на 18,2 светлинни години в съзвездието Близнаци, а масата ѝ е приблизително 3,84 пъти по-голяма от тази на Земята. Най-интересното е, че се намира в обитаемата зона на звездата си – орбитално разстояние, което не е нито твърде далеч, нито твърде близо, за да съществува живот.

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