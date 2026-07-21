Мистериозен обект е открит близо до Земята: Никой не знаеше за него в продължение на 27 години

Обектът, близък до Земята, изненада астрономите, защото се оказа, че не е астероид и не е там, където трябва да бъде.

Нова тъмна комета в Слънчевата система

Астрономи откриха нова тъмна комета в Слънчевата система. Тя принадлежи към клас мистериозни обекти, които приличат на астероиди, но се държат като комети. Оказва се, че един от известните астероиди е крил природата си в продължение на 27 години. Това откритие показва също, че има много повече заплахи за Земята, отколкото се смяташе досега. Изследването е публикувано в списание Nature Astronomy, пише IFLScience.

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Астрономите разпознават кометите по характерните им газови обвивки и опашки, които се образуват, когато слънчевата топлина изпарява леда на кометата. Газът, излизащ от ядрото на кометата, действа и като ракетен двигател, променяйки траекторията на кометата.

През последните години в Слънчевата система бяха открити няколко странни обекта, които приличат на астероиди, но отделят газ, подобно на комети, което променя траекторията им. Те се наричат ​​тъмни комети, защото не отразяват слънчевата светлина толкова, колкото обикновените комети. Сега астрономите откриха друга тъмна комета, въпреки че преди се смяташе, че е астероид 1998 SH2, открит през 1998 г.

През август 2025 г. учените изчислиха, че астероидът 1998 SH2, който е в близост до Земята, е трябвало да премине на разстояние от 3,1 милиона километра от Земята. Астрономите насочили телескопите си към него, но той не бил намерен там, където трябва да бъде.

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Нещо промени траекторията на астероида, но астрономите не можаха да разберат какво е то и защо се случва така. По-нататъшни наблюдения, както е отбелязано в ново проучване, показаха, че това не е астероид, а тъмна комета. Астрономите откриха слаба кометна опашка в 1998 SH2, или по-скоро периодична струя газ, която действа като двигател.

Астрономите твърдят, че от 1998 до 2025 г. астероид с диаметър 383 метра е криел истинската си същност, но сега е разкрито, че това е тъмна комета.

Авторите на изследването отбелязват, че подобни обекти, от които може да има много близо до Земята и които все още не са открити, представляват сериозна заплаха за нашата планета. Те могат да променят орбитата си и в един момент една от тъмните комети може да се сблъска със Земята.

Междувременно учените съобщават, че космическите отпадъци, открити в геостационарна орбита, представляват сериозна заплаха за най-големите и скъпи спътници около Земята.

Изследователите са открили, че геостационарната орбита, на 36 000 километра над земната повърхност, съдържа много опасни, неоткрити досега парчета космически отломки, с размер едва 5 сантиметра, които могат да унищожат спътници. Проучването е публикувано в Journal of Astronautical Sciences, съобщава Space. Учените са открили неизвестни досега парчета космически отломки с миниатюрни размери в изображения от околоземна орбита.

Космическите отпадъци в геостационарна орбита са потенциално минно поле за спътниците, казват учени. Изследователи са идентифицирали 25 невиждани досега следи от космически отпадъци в изображения, 80% от които са причинени от неизвестни досега обекти.

Космическите отломки в геостационарна орбита се държат различно от тези, които обикалят по-близо до Земята. Там почти няма остатъчна атмосфера и следователно няма съпротивление на въздуха, което да принуждава космическите отломки да падат по-ниско и да изгарят в по-плътните слоеве на земната атмосфера. Учените поясняват, че всякакви орбитални отломки на такава височина могат да останат в космоса за много дълго време. Следователно, концентрацията на отломки в геостационарна орбита може да унищожи спътниците, работещи там. Факт е, че частиците от отломките могат да се движат много бързо една спрямо друга, със скорости до няколко километра в секунда. Дори малки фрагменти могат да причинят големи щети на много скъпи спътници.

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