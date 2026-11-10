Спорт:

Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина?

10 ноември 2026, 14:06 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина?

Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. е бил единодушно приет от членовете на Надзорния съвет на Касата с един глас „въздържал се“. Това заяви пред журналисти управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов, предаде БТА. Предстои разглеждането му в парламента на първо и второ четене. 

Личният лекар, ранната диагностика и детското здравеопазване ще бъдат поставени в центъра на системата.

Запазва се здравноосигурителна вноска от 8%. 

Накратко за бюджета за здраве

Общата рамка на бюджета достига близо 5,68 млрд. евро, което представлява ръст с над 8,1% или близо 427 млн. евро спрямо 2026 г., каза той.

Предвижда се ръст на средствата за здравноосигурителни плащания с над 478 млн. евро. Заделен е и задължителният по закон 3-процентов резерв за непредвидени и неотложни разходи. ОЩЕ: Работещи в частния сектор vs държавни служители: Кой плаща повече здравни осигуровки?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите на Даскалов за първична и извънболнична помощ са предвидени близо 363 млн. евро, за специализирана помощ - близо 369 млн. евро и за медико-диагностична дейност - 177 млн. евро.

Гарантирани са над 37,3 млн. евро целево в първичната помощ за дейности при децата на възраст от 0 до 18 г. Част от тях са за профилактика и имунизации, както и за специализирани педиатрични прегледи. Осигурено е и стриктно проследяване в първите 24 часа след раждането и до 28-ия ден в дома, както и ежемесечни прегледи до едногодишна възраст и патронажни грижи до шест месеца, информира още управителят на НЗОК.

Даскалов добави, че са осигурени средства и за нови профилактични дейности, с които се разширява обхватът на прегледи при децата и учениците от 7 до 18-годишна възраст, с цел скрининг на детското затлъстяване. Предвижда се изследване на липиден профил и холестерол на 16-годишна възраст. Осигурени са и безплатни антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7-годишна възраст, добави управителят на НЗОК.

Даскалов каза, че грижата за детското здраве намира продължение в „мащабната структурна реформа“ за прекратяване на трансферния модел през Министерството на здравеопазването и преминаването към пряко финансиране от бюджета на НЗОК на лечението на деца и възрастни в страната и чужбина на стойност 44 милиона и 764 хиляди евро, включително генетични изследвания, диетични храни, както и помощни средства за хора с увреждания. Той отбеляза, че е продължено и целевото финансиране за осигуряване на медицински персонал за труднодостъпни райони, както и за денонощни аптеки в отдалечените общини.

В болничната помощ е заложен целеви ресурс от близо 82 млн. евро за амбулаторни процедури, диагностика и диспансерно наблюдение. Осигурено е заплащането на биомаркерна диагностика. Даскалов уточни, че по това направление предстоят разговори с Българския лекарски съюз относно определяне на алгоритъма как ще се реализира тази диагностика.

Ред, прозрачност и строга дисциплина

Според Даскалов проектобюджетът на НЗОК за 2027 г. въвежда ред, прозрачност и строга финансова дисциплина. Залагаме на строг контрол, увери той. За 2025 г. по данни на „Информационно обслужване“ контролите са засекли над 6 милиона екселски редове на несъответствия, което е между 8 и 10 млн. евро, съобщи Даскалов. За 2026 г. проверката още не е приключила, добави той. ОЩЕ: НЗОК ще заплаща биомаркерна диагностика за новооткрити онкозаболявания

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НЗОК бюджет на НЗОК Владимир Даскалов
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес