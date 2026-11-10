Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина?

Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. е бил единодушно приет от членовете на Надзорния съвет на Касата с един глас „въздържал се“. Това заяви пред журналисти управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов, предаде БТА. Предстои разглеждането му в парламента на първо и второ четене.

Личният лекар, ранната диагностика и детското здравеопазване ще бъдат поставени в центъра на системата.

Запазва се здравноосигурителна вноска от 8%.

Накратко за бюджета за здраве

Общата рамка на бюджета достига близо 5,68 млрд. евро, което представлява ръст с над 8,1% или близо 427 млн. евро спрямо 2026 г., каза той.

Предвижда се ръст на средствата за здравноосигурителни плащания с над 478 млн. евро. Заделен е и задължителният по закон 3-процентов резерв за непредвидени и неотложни разходи. ОЩЕ: Работещи в частния сектор vs държавни служители: Кой плаща повече здравни осигуровки?

По думите на Даскалов за първична и извънболнична помощ са предвидени близо 363 млн. евро, за специализирана помощ - близо 369 млн. евро и за медико-диагностична дейност - 177 млн. евро.

Гарантирани са над 37,3 млн. евро целево в първичната помощ за дейности при децата на възраст от 0 до 18 г. Част от тях са за профилактика и имунизации, както и за специализирани педиатрични прегледи. Осигурено е и стриктно проследяване в първите 24 часа след раждането и до 28-ия ден в дома, както и ежемесечни прегледи до едногодишна възраст и патронажни грижи до шест месеца, информира още управителят на НЗОК.

Даскалов добави, че са осигурени средства и за нови профилактични дейности, с които се разширява обхватът на прегледи при децата и учениците от 7 до 18-годишна възраст, с цел скрининг на детското затлъстяване. Предвижда се изследване на липиден профил и холестерол на 16-годишна възраст. Осигурени са и безплатни антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7-годишна възраст, добави управителят на НЗОК.

Даскалов каза, че грижата за детското здраве намира продължение в „мащабната структурна реформа“ за прекратяване на трансферния модел през Министерството на здравеопазването и преминаването към пряко финансиране от бюджета на НЗОК на лечението на деца и възрастни в страната и чужбина на стойност 44 милиона и 764 хиляди евро, включително генетични изследвания, диетични храни, както и помощни средства за хора с увреждания. Той отбеляза, че е продължено и целевото финансиране за осигуряване на медицински персонал за труднодостъпни райони, както и за денонощни аптеки в отдалечените общини.

В болничната помощ е заложен целеви ресурс от близо 82 млн. евро за амбулаторни процедури, диагностика и диспансерно наблюдение. Осигурено е заплащането на биомаркерна диагностика. Даскалов уточни, че по това направление предстоят разговори с Българския лекарски съюз относно определяне на алгоритъма как ще се реализира тази диагностика.

Ред, прозрачност и строга дисциплина

Според Даскалов проектобюджетът на НЗОК за 2027 г. въвежда ред, прозрачност и строга финансова дисциплина. Залагаме на строг контрол, увери той. За 2025 г. по данни на „Информационно обслужване“ контролите са засекли над 6 милиона екселски редове на несъответствия, което е между 8 и 10 млн. евро, съобщи Даскалов. За 2026 г. проверката още не е приключила, добави той. ОЩЕ: НЗОК ще заплаща биомаркерна диагностика за новооткрити онкозаболявания