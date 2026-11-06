"Беше грешка" да се помага със Starlink на Украйна: Мъск се съгласи

Илон Мъск - изпълнителният директор на SpaceX, която притежава сателитната интернет инфраструктура Starlink, - препубликува в профила си в X съобщение, в което се твърди, че SpaceX е допуснала грешка, като е помогнала на Украйна. Постът е на страницата Whole Mars Catalog, която има над 2,2 милиона последователи в социалната мрежа. Публикацията от този акаунт, за която се вижда, че е била споделена от милиардера, гласи:

„В ретроспекция, беше грешка от страна на SpaceX да им изпрати хиляди безплатни антени Starlink и да им предостави безплатни услуги на стойност милиони долари месечно в началото на войната.

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Това, което започна като достъп до интернет за цивилни граждани, се превърна в гръбнак за автономни дронове за убиване. А сега, ако не подкрепят военното използване, ги разкъсват за това в пресата".

Самата публикация пък е в отговор на думите на украинския президент Володимир Зеленски, който каза за Мъск: "Опасно е толкова голяма власт да бъде съсредоточена в ръцете на един много богат човек. Опасно е също така властта да бъде съсредоточена в ръцете на един човек, който не разполага с много пари. Именно в това се състои смисълът на разделението на властите: да се гарантира, че нищо не е съсредоточено в ръцете на един-единствен човек".

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In hindsight, it was a mistake for SpaceX to send them thousands of free Starlink dishes and millions of dollars a month in free service at the beginning of the war. What started as internet access for civilians became the backbone for autonomous killing drones. And now if they don’t support military use, they get skewered for it in the press. — Whole Mars Catalog (@wholemars) November 5, 2026

Проблемите на Украйна със Starlink

В края на миналия месец Украйна временно изпитваше затруднения във връзката със Starlink, по-конкретно с военния вариант - Starshield. Дроновете, които се движеха над определена скорост, я губеха и впоследствие се оказа, че от САЩ са ограничили услугата за украинската армия. Президентът Доналд Тръмп и Мъск на практика си прехвърляха топката дали това е станало с решение на Белия дом, или на SpaceX.

На 22 октомври The Wall Street Journal научи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е позвънил на Илон Мъск и го е помолил да отмени ограниченията за Starshield в Украйна. Самият Тръмп отказа да потвърди дали именно той е позвънил на собственика на SpaceX.

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Два дни по-късно Зеленски потвърди възстановяването на Starlink и Starshield "със скоростите, на които работеха преди налагането на тези ограничения".

В този период Щатите за кратко бяха прекъснали и достъпа на Украйна до американска разузнавателна информация, специално за подготвяни от руските сили атаки с балистични ракети срещу Киев - имаше случаи, в които Украйна обяви, че не е получила няколко пъти ранно предупреждение за такива удари.

Комисията по външни отношения на Сената на САЩ - горната камара на Конгреса - е изпратила писма до частни компании и до администрацията на Тръмп, в които изисква от тях да съхранят документи в очакване на предстоящи разследвания по случая със Starlink/Starshield по време на следващата сесия на Конгреса, който ще бъде контролиран от демократите. Информацията е на CNN, която цитира помощник на сенатор демократ. Очаква се да се разследват действията на Илон Мъск.

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