Земята има нова „Луна“, която няма да остане дълго: Как астероид се превърна в спътник на планетата ни

Малък астероид, 2026 QQ8, попадна под земната гравитация и се превърна във временен спътник на нашата планета. Очаква се той да остане в орбита до декември, след което ще се измъкне от гравитационното влияние на Земята и ще продължи орбитата си около Слънцето, съобщава Mirror.

Астероидът, който ще е спътник на Земята до декември 2026

Въпреки че астероидът ще остане близо до Земята за кратко време, неговото присъствие дава на астрономите още една възможност да изучават малки космически тела, преминаващи близо до нашата планета. Първоначално учените подозираха, че 2026 QQ8 може да е космически отломки - фрагмент от ракета или спътник.

Въпреки това, по-нататъшни наблюдения позволиха на Центъра за малки планети да потвърди естествения произход на обекта и официално да го класифицира като временен спътник на Земята. Диаметърът му е приблизително един метър (3 фута), което го прави значително по-малък от Луната, постоянният естествен спътник на нашата планета.

Астероидът е забелязан за първи път на 20 август от унгарския астроном Кристиан Шарнецки, който е открил стотици астероиди, съобщава EarthSky. Впоследствие учените са провели допълнителни наблюдения, използвайки 2,2-метровия телескоп на Университета на Хавай и телескопа Lowell Discovery.

Въз основа на събраните данни, изследователите успяха да реконструират траекторията на 2026 QQ8 около Слънцето и да определят кога преди това се е приближавал до Земята.

През април 2026 г. астероидът пресече границата на земната сфера на Джил – областта около планетата, където гравитацията му може да задържа космически обекти въпреки гравитационното привличане на Слънцето. По този начин той временно се превърна в спътник на нашата планета. Астрономите обаче прогнозират, че още през декември 2026 г. QQ8 ще се освободи от влиянието на земната гравитация и ще възобнови орбитата си около Слънцето.

По време на предишните си близки срещи със Земята, астероидът никога не е навлизал в своята сфера на Гил. През 1965 г. например той е преминал близо до нашата планета, но разстоянието е било недостатъчно, за да може земната гравитация да го улови. Следващото му близко сближаване е предвидено за 2058 г., но дори тогава, според изчисленията, астероидът ще бъде твърде далеч, за да се превърне във временен спътник на Земята.

Наскоро астрономите обявиха, че са каталогизирали 40 000-ния астероид, сближаващ се с Земята. Това съобщение бележи важен етап в откриването на космически скали, обикалящи около Земята, и според учените подчертава заплахата, която космическите тела представляват за нашата планета, съобщава списание Skyatnight.

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