Иран затапи Тръмп за добре вървящи преговори: Съсипахме те, кажи "пас" (ВИДЕО)

"Войната срещу Иран вече съсипа правителството на САЩ. Но Вашингтон се държи като отчаян комарджия. Кажете: Пас". Това написа в официалната си страница в микроблог мрежата "Х" Мохсен Резаи, главен секретар на Съвета за национална сигурност на Иран.

Още: Иран за писмото на Джей Ди Ванс да има преговори: Браво, сменихте тона (ВИДЕО)

Резаи добави: "Спрете да произвеждате фалшиви новини за въображаеми преговори. Спрете да отричате новия ред в Западна Азия. Време е да се подчините пред седемте условия, които Иран многократно е поставял".

Iran’s Supreme National Security Council Secretary, Mohsen Rezaei: The war on Iran has already wrecked the US government. But Washington flails like a desperate gambler. FOLD YOUR HAND. STOP manufacturing FAKE NEWS about imaginary talks. Stop denying the West Asian NEW ORDER. Time to SURRENDER to the seven conditions Iran has repeatedly set out. — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

По-рано американският президент Доналд Тръмп директно каза, че иранците "говорят с нас и говорят много учтиво, ще видим какво ще стане". И още - Тръмп не пропусна да заклейми Иран като "отвратително място", защото при последните големи вътрешни протести срещу режима там са избити "минимум 75 000 протестиращи". Освен това - "Всички са съгласни: Иран никога няма да има ядрено оръжие, това не подлежи на преговори. Те го приемат - не го признават, че го приемат и ще кажат, че не го приемат, но го приемат на 100%, на повече от 100%" - Още: Тръмп: Ако не бяха изборите за Конгреса, щяхме да имаме споразумение с Иран. Рубио: Не сме близо (ВИДЕО)

Trump on Iran: Iran is talking to us, and they’re talking very politely. https://t.co/QtuKM1HhDu — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Trump on Iran: At minimum, 75,000 protesters have been killed. Iran is a nasty place. https://t.co/s0peCJgETO — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Trump on Iran: Iran will never have a nuclear weapon, and that’s a non-negotiable point. They understand that. They accept it, but they don’t admit that they accept it. They will tell you that they don’t accept it, but they accept it 100 percent, more than 100 percent. https://t.co/n1XqfWauIV — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

На този фон, очертаващият се като председател на Камарата на представителите Хакийм Джефрис предупреди, че новият Конгрес, доминиран от демократите, ще приключи войната с Иран по един или друг начин.

House Democratic Leader Hakeem Jeffries: We're going to end the war in Iran one way or the other. https://t.co/GRwiC4BQPP — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Същевременно Тръмп увери, че САЩ ще защитават съюзниците си в Близкия изток, за тях имало повече сигурност, отколкото преди 6 месеца - защото макар Иран да бил "обезглавен", все още е "донякъде побойникът в Близкия изток". Затова и се търсело дългосрочно решение за мира в региона. По-рано Тръмп написа в Truth Social, че "Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт и други биха предпочели статуквото, с други думи, продължаване на най-голямата морска блокада в историята и новата операция "Желязна врата" – по суша и по море". И се закани, че ако нещо се промени в статуквото, САЩ са готови и "заредени" да действат:

Trump on Iran: We have some great allies there, and we have to make sure they’re not hurt, and they would be hurt. They are right now a lot safer than they were six months ago, because Iran’s been very much decapitated, but they’re still the bully of the Middle East a little bit. We want to make sure they’re okay. We want to take care of people that have been very good to us over the years. — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Trump: Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, and others, would prefer the status quo, in other words, a continuation of the Greatest Naval Blockade in History, and the new Operation Iron Gate — Therefore, Land and Sea. Should there be any change with respect to developments in the Middle East, the United States of America is “locked and loaded” and ready to go. At this point, however, that seems to be quite unlikely. Israel, and the entire Middle East, are protected from Iranian danger and threats. We are seeing positive momentum toward an end to this Conflict, and will ensure that America’s interests are at all times protected. At the conclusion of this Military Engagement, the American People, and the World, will be far safer and more secure. — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

"Иран сега е по-силен, отколкото преди операция "Епичен провал", водена от Пийт Хегсет", задочно отговори Хакийм Джефрис, иронизирайки името на операция "Епична ярост" (Epic Failure/Epic Fury) - ОЩЕ: "Той спечели две войни": Тръмп защити Хегсет срещу опитите за импийчмънт

House Democratic Leader Hakeem Jeffries: Iran is stronger now than they were before Operation Epic Failure led by Pete Hegseth began. https://t.co/4NlU5idGZG — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026