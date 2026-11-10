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Иран затапи Тръмп за добре вървящи преговори: Съсипахме те, кажи "пас" (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 6:59 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран затапи Тръмп за добре вървящи преговори: Съсипахме те, кажи "пас" (ВИДЕО)

"Войната срещу Иран вече съсипа правителството на САЩ. Но Вашингтон се държи като отчаян комарджия. Кажете: Пас". Това написа в официалната си страница в микроблог мрежата "Х" Мохсен Резаи, главен секретар на Съвета за национална сигурност на Иран.

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Резаи добави: "Спрете да произвеждате фалшиви новини за въображаеми преговори. Спрете да отричате новия ред в Западна Азия. Време е да се подчините пред седемте условия, които Иран многократно е поставял".

По-рано американският президент Доналд Тръмп директно каза, че иранците "говорят с нас и говорят много учтиво, ще видим какво ще стане". И още - Тръмп не пропусна да заклейми Иран като "отвратително място", защото при последните големи вътрешни протести срещу режима там са избити "минимум 75 000 протестиращи". Освен това - "Всички са съгласни: Иран никога няма да има ядрено оръжие, това не подлежи на преговори. Те го приемат - не го признават, че го приемат и ще кажат, че не го приемат, но го приемат на 100%, на повече от 100%" - Още: Тръмп: Ако не бяха изборите за Конгреса, щяхме да имаме споразумение с Иран. Рубио: Не сме близо (ВИДЕО)

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На този фон, очертаващият се като председател на Камарата на представителите Хакийм Джефрис предупреди, че новият Конгрес, доминиран от демократите, ще приключи войната с Иран по един или друг начин.

Същевременно Тръмп увери, че САЩ ще защитават съюзниците си в Близкия изток, за тях имало повече сигурност, отколкото преди 6 месеца - защото макар Иран да бил "обезглавен", все още е "донякъде побойникът в Близкия изток". Затова и се търсело дългосрочно решение за мира в региона. По-рано Тръмп написа в Truth Social, че "Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт и други биха предпочели статуквото, с други думи, продължаване на най-голямата морска блокада в историята и новата операция "Желязна врата" – по суша и по море". И се закани, че ако нещо се промени в статуквото, САЩ са готови и "заредени" да действат:

"Иран сега е по-силен, отколкото преди операция "Епичен провал", водена от Пийт Хегсет", задочно отговори Хакийм Джефрис, иронизирайки името на операция "Епична ярост" (Epic Failure/Epic Fury) - ОЩЕ: "Той спечели две войни": Тръмп защити Хегсет срещу опитите за импийчмънт

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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