Астероидът Бену, сравним с 22 атомни бомби, се приближава към Земята: Ще я удари ли?

Астероидът Бену може да се сблъска със Земята, предупреждават експерти от НАСА. За това пише изданието Stars Insider.

Астероидът Бену - ще удари ли Земята

Астероидът Бену (Бенну) предизвиква значителен интерес в научната общност поради потенциалното си въздействие върху Земята. Експертите смятат, че има вероятност за удар на 24 септември 2182 г., което вече е привлякло вниманието на НАСА, която предприема активни стъпки за наблюдение и предотвратяване на подобно бедствие.

Бену се приближава до Земята на всеки шест години, което дава възможност на учените да го изучават. Като част от тези усилия, НАСА стартира мисията OSIRIS-REx, която събра проби от астероида за подробен анализ. Тези данни са ключови за разработването на стратегии за промяна на траекторията на Бену или за минимизиране на въздействието му, ако сблъсъкът стане неизбежен.

Ако Бену се сблъска със Земята, освободената енергия ще бъде еквивалентна на 22 атомни бомби, причинявайки катастрофални последици. Подобен удар би могъл да опустоши огромни площи, което прави усилията за предотвратяване на подобни събития изключително важни.

Въпреки че потенциален сблъсък не е непосредствен, игнорирането на тази заплаха може да доведе до необратими последици за човечеството.

Какво е известно за астероида? Бенну е астероид близо до Земята с радиус приблизително 262 м, част от групата Аполо. Астероид 101 955 Бенну е открит на 11 септември 1999 г. като част от проекта за търсене на астероиди LINEAR в обсерваторията Сокоро. Той има сфероидна форма, наподобяваща въртящ се пумпал. Оста му на въртене е наклонена на 178° спрямо орбитата на астероида, а въртенето му е ретроградно, което означава, че посоката му на въртене е противоположна на посоката на орбитата му около Слънцето.

Припомняме, че изследователи откриха метод за използване на ядрени оръжия за борба с астероид, способен да унищожи градове. Симулация на космически обект с дължина 160 метра демонстрира сценарий, който оспорва традиционните представи за Армагедон.

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Идеята за поставяне на експлозиви вътре в космически обект или за взривяването му на повърхността е трудна за изпълнение. Астероидът се върти хаотично във вакуум, така че кацането на апарат и пробиването на кладенец в екстремни условия е практически невъзможно.

В Космоса взривната вълна няма достатъчно среда за разпространение, така че рентгеновите лъчи играят основна роля. Те нагряват повърхността на астероида, което води до изпаряване на част от материала и изхвърлянето му в Космоса. Това променя скоростта на астероида. В същото време вътре в тялото се генерира ударна вълна, която може да го разбие на парчета.

За изследването учените са създали три подробни 3D компютърни модела. За основа са взели формата и порестата структура на астероида Бену, който е бил изследван от космическия апарат на НАСА. Използвали са и данни за здравината на два реални метеорита: метеорита от Челябинск, който избухна над Русия през 2013 г., и метеорита Аба-Пану, който падна в Нигерия през 2018 г.