Ким Чен Ун окуражава Путин: Непременно ще победиш Украйна

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун заяви в послание към руския си колега Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от "Ройтерс".

В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Путинова Русия по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.

Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид войната в Украйна. Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руски народ, уточнява БТА - ОЩЕ: Украйна унищожи рядка ракетна система от Северна Корея, излъгани от Русия колумбийци се предават при щурм (ВИДЕО)

Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Дзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.