Учени откриха каменен модел на драконова кожа на Марс: Какво означава това?

Странен, люспест каменен модел беше открит от роувъра Curiosity на Марс. Учени от НАСА се опитват да разберат произхода му и да предложат обяснения. За това пише „Дейли Галакси“ .

Нова находка на Марс

Изображенията са направени на 13 април 2026 г., докато роувърът е бил на път към кратера Антофагаста. Те разкриват хиляди повтарящи се, подобни на пчелна пита многоъгълници. Такива модели често се свързват с процеси, свързани с водата, така че тяхното присъствие ни помага да разберем колко дълго може да е съществувала течна вода на Марс.

Според Абигейл Фрийман от Лабораторията за реактивно движение на НАСА, учените са виждали подобен модел и преди, но не в такъв мащаб.

Учени от НАСА откриха нови доказателства, че някога е имало вода на Марс

„Виждали сме подобни скали с многоъгълна форма и преди. Но те не изглеждаха толкова поразително широко разпространени, простиращи се по земята в продължение на много метри“, каза ученият.

Външният вид на терена е сравняван с кожата на влечуго. Този феномен обаче се основава на геологията. На Земята такива пукнатини обикновено се образуват, когато мократа кал изсъхне и се свие. Когато този процес се повтаря отново и отново, пукнатините могат да се развият в по-организирани шестоъгълни форми.

Подобен случай на Марс е открит през 2023 г. в скалата Понтури в кратера Гейл. Според проучване, публикувано в Journal of Statistical Physics, наблюдаваните там шестоъгълни модели са се развили чрез множество цикли на мокро и сухо състояние, а не чрез един-единствен сух епизод. Проучването показва, че пукнатините са еволюирали от Т-образни напречни сечения до Y-образни съединения.

Тази структура показва повтарящи се условия, вероятно сезонни промени. Ако същото се е случило и в Антофагаста, това би означавало, че Марс някога е имал непрекъснати цикли на течна вода.

Роувърът вече е събрал осем изображения и химически данни от района. Изучаването на тези подробности би трябвало да помогне да се определи дали присъстват и минерали, като например солите, открити в Понтур.

НАСА откри структури на Марс, които може да променят историята на планетата

Тези наблюдения добавят все повече доказателства, че Марс някога е имал по-сложна и активна връзка с водата, отколкото се вижда на повърхността му днес.

Учените напомнят, че осигуряването на стабилно водоснабдяване е ключово изискване за потенциалното заселване на Червената планета. Ново научно проучване показа, че влагата, извлечена директно от атмосферата на Марс, може да се превърне в ценен алтернативен ресурс, ако хората някога решат да колонизират съседната планета.

