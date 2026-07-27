Учени разкриха какво се е случило със Земята, Луната и Марс преди 800 млн. години

Учените смятат, че преди приблизително 800 милиона години Земята, Луната и Марс са били подложени на масивна метеоритна атака. Моделирането на траекториите показва, че това е причинено от разпадането на гигантски астероид, чиито фрагменти са били разпръснати из цялата Слънчева система за дълъг период от време.

Катастрофата преди 800 млн. години

Изследователите са установили, че катастрофата е станала в астероидния пояс, където се е разпаднало голямо небесно тяло от семейство Еулалия. Повечето от фрагментите му, под въздействието на мощната гравитация на Юпитер, са били изхвърлени от обичайните си траектории и насочени към вътрешните планети на Слънчевата система.

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Изчисленията потвърдиха, че това „космическо бомбардиране“ е продължило приблизително 150 милиона години, предизвиквайки чести удари на метеорити върху Земята, Марс и Луната. Изследователите смятат, че този продължителен процес е ключът към разгадаването на мистерията на образуването на множество големи лунни кратери, които са се образували преди приблизително 800 милиона години.

Учените не изключват възможността мащабът на това събитие да е бил дори по-голям. Предполага се, че тази космическа катастрофа е могла да предизвика сериозни биологични промени на Земята и да стимулира вулканични процеси на Марс. Засега обаче тези теории остават просто спекулации, изискващи допълнително научно потвърждение.

Според изследователите, това откритие подчертава как едно-единствено разрушително събитие в астероидния пояс може драстично да повлияе на развитието на няколко планети в нашата слънчева система.

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Междувременно стана ясно, че Китай възнамерява да търси вода на Луната. Управлението на китайската програма за човешки космически полети подготвя безпилотната междупланетна сонда Chang'e-7. Компонентите на космическия кораб са доставени в центъра за изстрелване на спътници Wenchang за тестване. Изстрелването, с ракета-носител Long March-5, е планирано за втората половина на 2026 г.

Целта на мисията е да търси и провери запасите от воден лед на южния полюс на Луната. Откриването на този ресурс ще позволи превръщането му в течност за захранване на бъдещи обитаеми бази. Роботизираният комплекс е насочен към кацане близо до кратера Шакълтън, с точност от 100 метра поради полярния терен. Китайската мисия е планирана да изстреля преди американския космически кораб VIPER, който има подобна мисия.

За да изпълни научната си мисия, Chang'e-7 ще използва комплекс, състоящ се от орбитален апарат, спускаем апарат, роувър и сонда тип „бункер“. Орбиталният апарат ще картографира южния полюс с помощта на стереокамера с висока резолюция, широколентов инфрачервен спектрометър и хиперспектрален детектор. Спускаемият апарат е оборудван със сеизмограф за записване на лунните земетресения и изучаване на вътрешността на Луната, както и със сондажна платформа за събиране на проби от подповърхността. Роботът тип „бункер“, използващ вертикални слънчеви панели, е проектиран да се навигира директно в тъмни области на кратери, за да анализира водните молекули.

Китай ще извършва и пилотирани космически мисии, включително Шънджоу-23, ще провежда летателни изпитания на ракети за многократна употреба и ще насърчава висококачественото развитие на търговския космически сектор, заяви Лиу Юнфенг, заместник-директор на отдела за системно инженерство на CNSA, на пресконференция по случай предстоящия Ден на космоса в Китай.

През изминалата година Китай постигнал уверени крачки в космическите изследвания. През 2025 г. страната е извършила 92 космически изстрелвания, което е с 35% повече спрямо 2024 г., казва Лиу Юнфенг.

Според него, сондата Tianwen-2 е била успешно изстреляна и е влязла в трансферна орбита около астероид 2016HO3, с което е поставено началото на първата мисия на Китай за изследване на астероиди и връщане на проби.

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