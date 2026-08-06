Учени: Пълното слънчево затъмнение следващата седмица ще ни доближи до разрешаването на мистерията на Слънцето

Когато Луната блокира Слънцето по време на пълно слънчево затъмнение на 12 август 2026 г., астрономите от Европейската космическа агенция ще имат рядката възможност да видят короната на нашата звезда от Земята. Учените ще изучават и магнитното поле и космическото време, което се формира от слънчевата активност, пише Phys.

Как пълното слънчевоз затъмнение ще разкрие мистерията на Слънцето?

Европейските астрономи ще наблюдават пълно слънчево затъмнение, което ще продължи по-малко от две минути и ще бъде особено видимо в Северна Испания. Учените се стремят да разберат физическите механизми, лежащи в основата на слънчевата активност. Тя се проявява под формата на слънчеви изригвания, изхвърляния на коронална маса и плазмени струи, които често се сблъскват с магнитното поле на Земята и причиняват геомагнитни бури. Тези събития не само създават сияния, но могат да доведат и до неизправност на спътници и наземни технологии.

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Следващата седмица учените ще съсредоточат вниманието си върху слънчевата корона, най-външният слой на атмосферата на нашата звезда. Когато Луната напълно покрива Слънцето, слънчевата корона е ясно видима от Земята, което позволява да се види какво се случва в слънчевата атмосфера.

Слънчевата корона се простира на 10 милиона километра и е милион пъти по-малко активна от повърхността на Слънцето - фотосферата. В същото време температурата на короната е около два милиона градуса по Целзий, докато повърхността на Слънцето е само 5500 градуса по Целзий. Може би новите данни ще помогнат да се разбере защо това се случва.

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Когато няма слънчеви затъмнения, астрономите изучават слънчевата корона, използвайки космически кораби, оборудвани с коронографи, които блокират светлината от фотосферата. Но пълните слънчеви затъмнения позволяват на Земята да види хромосферата, слоят от слънчевата атмосфера между короната и повърхността на звездата.

Учените се надяват също, че чрез наблюдение на пълното слънчево затъмнение ще научат повече за слънчевия вятър - постоянен поток от заредени частици, които изригват от Слънцето.

Нашата звезда все още крие много мистерии, които учените се опитват да разкрият. Новото наблюдение би могло да помогне за предоставянето на повече отговори на дългогодишни въпроси относно непредсказуемата природа на Слънцето.

Наскоро стана ясно, че астрономите са открили, че процесите във вътрешността на Слънцето са се променили значително през последните 40 години, отколкото показват наблюденията на повърхността му. Данните показват, че магнитната активност на звездата постепенно се концентрира по-близо до повърхността. За това пише изданието Science alert.

Изследването е ръководено от астрофизика от Университета в Бирмингам Бил Чаплин. Според него учените са открили доказателства за систематични промени в цикъла на слънчевата активност. Той отбеляза, че с всеки нов цикъл магнитната активност става все по-концентрирана близо до повърхността на Слънцето.

Активността на Слънцето се колебае в приблизително 11-годишен цикъл. По време на минимална активност е относително спокойно, докато по време на максимална активност по-често се случват мощни слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Тези събития могат да повлияят на работата на спътниците, GPS, комуникационните системи и електрическите мрежи на Земята.

Магнитното поле на Слънцето се формира от движението на гореща, електрически заредена плазма. Поради неравномерното въртене и турбулентните процеси в звездата, магнитното поле се променя постоянно. Приблизително на всеки 11 години магнитните полюси на Слънцето разменят позициите си, създавайки нов цикъл на активност.

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