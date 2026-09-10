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От дъно до връх: Еврото с поредна смяна на посоката спрямо долара тази седмица

10 септември 2026, 12:34 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
От дъно до връх: Еврото с поредна смяна на посоката спрямо долара тази седмица

След като на 4 септември курсът на еврото падна до седмично дъно спрямо щатския долар - 1,1601, единната европейска валута сменя постоянно посоката. На 9 септември бе записан седмичен рекорд от 1,1648, след което не спират пиковете и спадовете. Курсът все пак остава над психологическата граница от 1,16 спрямо американската валута. Днес еврото отвори на нива, които са по-високи спрямо тези от предишния ден.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 10 септември, за 1,1638, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,06% над последното отчетено ниво в сряда.

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Европейската централна банка определи на 9 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1652 долара.

Снимка: Envato

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 август, когато слезе на ниво 1,1522 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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