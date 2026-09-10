"Жал ми е за Гюров и Кандев. ПП-ДБ им пречат и се договарят с ПБ": Борисов разкри как ще даде подкрепата си (ВИДЕО)

"Непоискана подкрепа не давам! Ако нещо направя и помогна, то е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев. ПП и ДБ им пречат и само се договарят с Радев за Висшия съдебен съвет". Това заяви от Видин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първото си изявление след публикуването на позицията на формацията, че няма да издига кандидат за президент и вицепрезидент.

По думите му в момента "Демократична България" подкрепяли двама кандидати за президент - Андрей Гюров и Иван Христанов. "Ще пускат по двама кандидати да се съревновават уж да се съревновават. Правят услуга на госпожа Йотова. Тя е поканила няколко кмета, сред които и Емил Радев, не е ангажирала партията по никакъв начин, те са приели и са станали част от нейния инициативен комитет", разказа още лидерът на ГЕРБ.

"Аз вчера чух "Прогресивна България", че няма да търсят ГЕРБ. Непоискана подкрепа не се дава", заяви още Борисов. Той остро и риторично отговори на обвиненията на ДБ и съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев, че всъщност Борисов тайно се договаря с Йотова срещу Гюров. "Кога е работил Борисов за Йотова? Тя е наш идеологически противник. В случая за колегата Гюров - ние сме му подкрепили кандидатурата за подуправител на БНБ, той беше партийна кандидатура, но ние го подкрепихме, а сега Гюров се свенли да се срещне с ГЕРБ. Тогава не се притесняваше. Непоискано добро не се прави", каза още той.

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Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и съм забранил разговори. Просто не искаме да носим пасивите. Вие виждате – и без кандидат за президент само ГЕРБ е виновен“, заяви Борисов.

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Властта и балансите

"Парламентът вече е един гумен печат, той е безмислен. Внасят предложения другите партии, никой не ги гледа, никой не им обръща внимание", заяви още Борисов и добави: "Когато отговорността е била при мен, съм я носил, сега е у друг".

Лидерът на ГЕРБ коментира и мерките на правителството на Румен Радев за овладяване на цените.

"Справедливата кошница стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани хората, които изкуствено надуват цените. Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата. Оправданията е крайно време да свършат", категоричен бе той.

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