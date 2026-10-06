Неочаквано откритие: Черните дупки могат да се увеличават по размер без космически катастрофи

Ново проучване показва, че сблъсъкът на галактики не е задължително да се случи, за да стане централна черна дупка много голяма.

Неочаквано откритие за черните дупки

Мащабни наблюдения на стотици галактики показват, че в центровете си черните дупки могат да натрупват маса толкова ефективно, колкото и галактиките, преживели космическа катастрофа под формата на сблъсък и сливане. Това променя представата за еволюцията на галактиките и черните дупки. Изследването е публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

Смята се, че масата на централната черна дупка в галактиката е свързана с масата на издатината (сфероиден клъстер от звезди в централната част на галактиката) и общата маса на звездите. Тоест, черната дупка и галактиката трябва да еволюират заедно.

Теорията за коеволюцията обаче е поставена под въпрос от откриването през последните години на свръхмасивни черни дупки в относително малки галактики и откриването на много повече дискови галактики в ранната Вселена от очакваното. В дисковите галактики (като Млечния път) повечето звезди, газ и прах са концентрирани в плосък диск.

Тъй като галактическите дискове са крехки структури, които обикновено се срутват по време на сблъсъци на галактики, тяхното разпространение повдига въпроси за това как черните дупки растат в галактики, които не участват в сливания на галактики.

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Учените искали да разберат дали централните черни дупки могат активно да натрупват маса и да растат дори без сливане на галактики, процес, за който се смята, че осигурява допълнителен материал за растеж.

Астрономите са изследвали 2435 галактики, които съдържат активни централни черни дупки. Сред тях те са идентифицирали 546 галактики без издатини. Наличието на тази структура обикновено показва сливане на галактики, случило се в миналото. След това учените са оценили масата на черните дупки и са сравнили как тази маса корелира с общата маса на звездите в галактики със и без издатини.

Астрономите са открили, че в галактики без издатини съотношението на масата на черната дупка към звездната маса е същото, както в галактики с издатини. Това предполага, че черните дупки в галактики без издатини растат толкова ефективно, колкото и в галактики с тях. Това е неочакван резултат, който показва, че черните дупки не е задължително да участват в сливания на галактики, за да растат нормално.

Астрономите вярват, че черните дупки растат чрез инжектиране на газ в центъра на галактиката от спиралните ръкави, което позволява на свръхмасивната черна дупка активно да набира маса.

Учените обаче признават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърдят напълно новите данни.