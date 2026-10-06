Коалицията за мир след смъртта на Самуил е сложила край на България. Това е горе-долу всичко, което трябва да се знае за Коалициите за мир.

Такова мнение изрази Любомир Аламанов, един от основателите на Българската асоциация на ПР-агенциите, по повод ударените от дронове кораби в Черно море.

"Новината, че Йотова ще прави Коалиция за мир, остаря изключително бързо и доста тъжно. Русия обстрелва търговски кораби на 10 км. от Варна. Каква коалиция, какъв мир, какви пет евро?", попита той.

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"Системите за сигурност трябва веднага да бъдат активирани, ако не са били досега. Посланикът на Русия трябва веднага да бъде извикана. Съюзниците ни от НАТО трябва да бъдат уведомени и заедно да се усилят мерките по опазване на морската ни акватория. Страничен въпрос: Управляващите искат да сложат най-големия завод за барут до Бургас, до морето, където вече се стреля, до най-голямата рафинерия за нефт. Какво ли може да се обърка???", добави Аламанов.

"И последно напомняне, преди да отшуми истерията по Цар Самуил. Той геройски е защитавал държавата си от яростните атаки на съседната огромна империя. Не е подвил коляно, не се е молил, не се е поддал. След смъртта му, неговите близки направили Коалиция за мир и сключили споразумение с империята. С което сложили край на България. Това е горе-долу всичко, което трябва да се знае за Коалициите за мир", категоричен беше той.

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